Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Círio de Icoaraci chega ao fim após três horas de caminhada e reúne grande número de fiéis

Celebração começou com missa presidida por Dom Júlio Endi Akamine e percorreu vias centrais do distrito

Jéssica Nascimento e Amanda Martins
fonte

Homenagens organizadas pelos moradores marcaram o percurso da imagem de Nossa Senhora (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Após cerca de três horas de procissão, o distrito de Icoaraci reuniu milhares de fiéis na 73ª edição do Círio de Nossa Senhora das Graças, realizada no último domingo (23). Considerada uma das maiores expressões de fé da região, a romaria percorreu ruas centrais do distrito em um trajeto marcado por orações e gestos de devoção. A programação iniciou por volta das 7h, na orla do Cruzeiro, com a missa celebrada pelo Arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine.

VEJA MAIS

image Devota participa há mais de 30 anos do Círio de Icoaraci: 'É uma fé que não se explica'
Emoção e devoção marcam retorno de Tatiane ao Círio após superar problema de saúde

image 'É tradição de família e devoção', diz aposentada que acompanha o Círio de Icoaraci há anos
Maria Elizabeth acompanha a procissão ao lado de filhos, netos e bisneta

image Círio de Nossa Senhora das Graças reúne milhares em Icoaraci e marca experiência especial para jovem
Fé renovada marca a 73ª edição do Círio em Icoaraci, que reuniu milhares de fiéis

A romaria seguiu em direção à Igreja Matriz São João Batista e Nossa Senhora das Graças, percorrendo as ruas Siqueira Mendes, Dr. Lopo de Castro, Manoel Barata, travessa dos Barretos, Coronel Juvêncio Sarmento, retornando à Dr. Lopo de Castro e seguindo pela Padre Júlio Maria até chegar ao destino.

image 'Nossa Senhora nos aponta para Jesus', afirma Arcebispo de Belém durante o Círio de Icoaraci
Dom Júlio destaca papel de Nossa Senhora como guia espiritual durante o Círio

O vendedor Cleverson Feitosa integrou novamente o Ministério Celebração, grupo responsável pelos cânticos que acompanharam a procissão.  Neste ano, os músicos se apresentaram em cima de um trio elétrico, conduzindo os louvores ao longo do percurso.

“São mais de 30 anos participando do Círio de Icoaraci com o Ministério Celebração, cantando e louvando a Maria junto com o povo icoraciênse”, afirmou.

Para ele, o Círio representa um momento de renovar a devoção. “Nós, católicos, lembramos de Nossa Senhora como nossa mãe, medianeira de todas as graças. Ela intercede por nós junto a Jesus e isso vale para a gente como mãe de Deus e nossa mãe também”, destacou.

image Homenagens organizadas pelos moradores marcaram o percurso da imagem de Nossa Senhora (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Entre os participantes, o empresário Jaime José, que atua de forma voluntária na guarda da procissão, destacou a importância de contribuir com a organização do evento religioso. “Primeiro, é um chamado que a gente tem de Maria. Com esse chamado, eu comecei a servir na guarda e auxiliar a população e os fiéis aqui da Vila Sorriso de Icoaraci”, afirmou. 

Católico desde a infância, ele contou que acompanha o Círio há muitos anos. “Para bem dizer a verdade, como fiel desde criança. Nossa família sempre foi católica e o Círio passa na frente da nossa residência. Pela guarda, já faz uns dois anos que faço esse serviço voluntário”, relatou. 

image Círio de Nossa Senhora das Graças movimenta Icoaraci e reforça tradição de serviço e fé
Procissão sai da orla do Cruzeiro e segue até a Igreja Matriz São João Batista e Nossa Senhora das Graças

image Círio de Nossa Senhora das Graças: veja a programação em Ananindeua e Icoaraci
Procissões ocorrem neste domingo (23), reunindo fiéis na Grande Belém; confira os trajetos, horários das missas e a história da devoção

A jovem Raíssa Santos, de 23 anos, também acompanhou a romaria deste ano, mas de uma forma que, segundo ela, foi mais profunda. “Esse ano está sendo diferente para mim, porque eu não estou só como fiel. Antes, eu servia no Círio, mas hoje está sendo totalmente diferente, estou imersa, estou vindo do lado de fora agora”, disse. 

Ela contou que costuma participar do Círio em outros anos, mas destacou que esta edição teve um significado especial. “Meu objetivo hoje é participar de coração. Só tenho a agradecer pela união da minha família. Saúde é muito importante também nesses últimos anos”, declarou.

Há mais de três décadas acompanhando o Círio de Nossa Senhora das Graças, a fiscal de caixa Tatiane Silva descreveu o momento como parte de uma tradição familiar. “Isso é uma tradição de família, a gente está aqui todos os anos, há mais de 30 anos. É uma fé muito grande que a gente tem”, ressaltou. 

Para ela, a romaria representa união e devoção. “A gente reúne todo mundo e vem para cá, segue com a Santa e com os outros devotos. Não tem como explicar, é uma coisa que a gente sente”, afirmou. 

Este ano, Tatiane contou que a participação teve um sentido ainda mais especial. “Vim agradecer pela minha família e, principalmente, pela minha vida. Passei por um momento muito difícil de saúde, mas hoje, graças a Deus e a Nossa Senhora, estou aqui novamente com a minha família”, disse emocionada.

Moradora de uma das ruas por onde a procissão passa, a aposentada Maria Elizabeth de Santos Paiva participa da celebração todos os anos ao lado da família. Ela contou que o envolvimento dos moradores tem resultado em homenagens ao longo do trajeto. “Isso aqui para mim é todo ano. A gente vem assistir esse momento da missa, apreciar a passagem da santa e fazer nossos pedidos”, relatou. 

Segundo ela, a tradição é mantida de geração em geração. “Nós temos nossas filhas, netos e já uma bisneta. Peço por todos eles. Peço também pela minha mãe, que já está com 95 anos”, disse. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio de icoaraci

belém

grande procissão

Icoaraci
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

COP 30

ONG Mandí promove expedição pelo Rio Tucunduba durante a COP 30 em Belém

Ação destacou a importância das bacias hidrográficas urbanas e discutiu os desafios ambientais da capital paraense

10.11.25 16h05

PEGOU MAL

Agente de cruzeiro da COP reclama de preços de Belém e chama a cidade de 'fim do mundo'

A fala viralizou de forma negativa e gerou reação entre internautas paraenses, que defenderam a cidade e ironizaram a situação

06.11.25 8h59

MAIS LIDAS EM BELÉM

ACIDENTE

Estrangeira cai em bueiro em festa na ilha de Outeiro

Uma moça, que seria estrangeira, caiu no esgoto e foi resgatada com ajuda da população

22.11.25 19h44

BELÉM

Movimento intenso marca manhã de domingo no Aeroporto de Belém após encerramento da COP 30

Apesar da grande quantidade de passageiros, o fluxo ocorria de forma organizada e sem transtornos

23.11.25 12h29

EFEITO DA COP

Aeroporto Internacional de Belém registra longas filas na área de embarque neste domingo pós-COP

O acúmulo de viajantes e o intenso fluxo nos guichês de atendimento provocaram um tempo prolongado nos guichês das companhias aéreas durante a tarde deste domingo (23)

23.11.25 15h39

MEIO AMBIENTE

Sítio na Grande Belém é refúgio para animais silvestres resgatados do tráfico e maus-tratos

O espaço é, hoje, maior mantenedor de fauna silvestre credenciado pelo Ibama na região

23.11.25 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda