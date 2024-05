Linha chilena: o que é e por que é tão perigosa

Com um poder de corte quatro vezes maior que o cerol tradicional, a chamada "linha chilena" vem sendo também cada vez mais usada. Ela é feita industrialmente a partir da adição de pó de quartzo e óxido de alumínio, o que a deixa mais cortante e, por isso mesmo, mais perigosa nos casos de acidentes.

O que é linha chilena?

Muito utilizada durante a brincadeira de soltar pipa, a linha chilena consiste numa espécie de linha com cerol com um poder cortante 4 vezes maior que o cerol tradicional. Ela pode ser encontrada facilmente em locais de artigos para a brincadeira, variando entre R$20 a R$25.

O cerol comum é fabricado a base de cola derretida com vidro triturado, que após o processo de mistura desses materiais, é passado na linha usada para soltar pipa. Já a linha chilena, na sua composição tem adição de pó de quartzo e óxido de alumínio, tornando assim o seu poder cortante extremamente mais perigoso tanto para os praticantes da brincadeira, como para quem estiver trafegando pela área onde a linha chilena está sendo utilizada.

Por que a linha chilena é tão perigosa?

Por ser mais cortante, a linha chilena apresenta riscos dobrados, visto que ela é apontada como fator para acidentes graves envolvendo menores de idade e adultos durante a brincadeira de pipas no ambiente urbano. Tudo porque esse material é preparado com material cortante (cerol específico), capaz de atingir de forma profunda partes do corpo humano em casos de contato durante o uso das pipas.

Com a adição de produtos à base de metais, em especial o alumínio, a linha chilena, em contato com a rede elétrica, há enormes possibilidades do brincante sofrer uma forte descarga elétrica, pois a linha se transforma num fio condutor de eletricidade.

Linha com cerol é proibida

Em Belém, o seu uso é proibido, bem como do cerol comum, segundo a Lei nº 9455, de 29 de abril de 2019.

Em fevereiro de 2024, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de Lei 402/11 que proíbe a fabricação, comercialização e uso de linhas cortantes em pipas e brinquedos semelhantes, estipulando pena de detenção e multas.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)