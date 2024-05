Motociclista tem pescoço cortado por linha chilena de pipa no Pará

Uma motociclista ficou gravemente ferida após ter o pescoço cortado por linha chilena para empinar pipa, também conhecida como linha com cerol, na tarde de terça-feira (21), na avenida II, no bairro dos Minérios, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O incidente aconteceu por volta das 17h40. A vítima foi identificada como Fernanda Silva dos Santos, de 27 anos.

Ao portal Pebão, Fernanda contou que seguia pela avenida quando a linha com cerol atingiu seu pescoço. "Eu saí de casa para ir ao mercado quando avistei a linha descendo bem perto de mim. No mesmo momento, tive apenas a reação de colocar a mão para proteger o rosto. Mas, como estava segurando a moto com apenas uma mão, perdi o controle e caí no chão", contou. "Senti meu pescoço esquentar e logo percebi que estava sangrando muito", afirmou.

Moradores que presenciaram o acidente acionaram o Samu. Mas, devido ao calor intenso do asfalto, a vítima foi levada ao hospital em um carro particular. Na UPA, Fernanda foi submetida a raio-x e medicada. "Fui liberada, mas ainda estou em casa com muita dor no pescoço e com dificuldade até para falar", contou.

Fernanda alertou as autoridades sobre o perigo da linha chilena em Parauapebas. "É importante que as pessoas saibam do perigo desse tipo de linha e que as autoridades tomem medidas para coibir a sua venda", afirmou.

Venda de linhas cortantes é crime

A utilização de linhas cortantes, como a chilena, a indonésia ou a com cerol, é proibida por lei. Vender, usar e transportar esse tipo de material configura cπime, com pena prevista de três meses a um ano de prisão. Já quem comercializa o material pode ser punido com multa de até R$ 17 mil.