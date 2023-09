Motociclista é internado na UTI após ser atingindo por linha chilena

Um motociclista, 28 anos, foi internado na Unidade de terapia intensiva (UTI) após ser atingido no pescoço por uma linha chilena - como também é conhecida a linha com cerol - neste último domingo (10) enquanto dirigia na Avenida Central, no bairro Tiradentes, em Goiânia.

O jovem foi encaminhado ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o Heapa, até está terça-feira (12) o homem seguia internado em uma UTI e respira sem ajuda de aparelhos. No entanto, ele não tem previsão de alta.

Ao g1, a Secretaria de Segurança Pública de Aparecida de Goiânia informou por meio de nota que "a legislação municipal proíbe o uso e venda de linhas cortantes e que a infração acarreta em multa no valor de R$ 3 mil, apreensão do material e condução do infrator à autoridade policial. "

A nota diz ainda que, durante a Operação A Vida Por um Fio, realizada durante a temporada de pipas, a Guarda Civil de Aparecida apreendeu mais de 2 mil carretéis de linhas com cerol, chilena e indonésia, com alto potencial de corte.

