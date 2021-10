Criança é atingida por linha com cerol e passa por cinco cirurgias e amputação: ‘Injustiça’

Uma menina chamada Eloah Oliveira, de 10 anos, atravessava uma passarela na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, quando a linha com cerol (mistura de cola de madeira com vidro moído) enroscou nas suas pernas. Desde então sua vida mudou completamente. As informações são do UOL.

“O movimento de vai e vem da linha ia cortando a perna dela até dar para ver o osso. Ela foi socorrida por pessoas que passavam pelo local porque eu simplesmente não conseguia me mexer”, lembrou Vanessa Souza, mãe da menina. “Foi tudo muito difícil. O pior foi contar para ela que ela perderia a perninha dela. Ela dizia que era injusto, que era melhor perder um braço, que não queria ficar sem andar”, relembra a mãe.

Eloah teve que amputar a perna direita e, desde março de 2019, já passou por cinco cirurgias. O último procedimento tinha o objetivo de reconectar os tendões da perna esquerda para que recuperar os movimentos e a sensibilidade do membro. Depois de alguns meses, a garota está fazendo a reabilitação, exercícios e o acompanhamento para restabelecer sua rotina.

“Ela recebeu uma prótese e hoje já consegue andar até a escola. Ela recupera, todos os dias a vontade de viver e a determinação para realizar seus sonhos”, comemora a mãe.