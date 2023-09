Incêndio na Sacramenta: famílias que ficaram desabrigadas receberão apoio nas Usinas da Paz

As famílias atingidas por um incêndio de grandes proporções na noite da última quarta-feira (27), no bairro da Sacramenta, em Belém, serão abrigadas temporariamente nos espaços das Usinas da Paz, na capital paraense. Elas serão distribuídas entre as unidades localizadas nos bairros do Bengui, Cabanagem, Guamá, Terra Firme e Jurunas/Condor.

A ação é uma iniciativa da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac). “A Seac, como órgão articulador para a cidadania, está cumprindo seu papel ao colocar seus espaços à disposição dos desabrigados. Além disso, também vamos entregar cestas básicas a todas as famílias vitimadas para minimizar os efeitos dessa tragédia”, disse o titular da pasta, Igor Normando.

Sobre o caso

Ao todo, seis casas foram destruídas e outras 10 foram parcialmente atingidas. Os imóveis afetados pelo sinistro estavam localizados na Travessa Angustura, bairro da Sacramenta. Além da Seac, a Companhia de Habitação de Belém (Cohab), também está atuando junto aos desabrigados, efetuando o cadastro das famílias para que sejam inscritas em seus programas habitacionais.