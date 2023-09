Incêndio na Sacramenta: dona de Simba, gato desaparecido, procura animal e pede ajuda

Vítima do incêndio que atingiu o bairro da Sacramenta, em Belém, na noite da última quarta-feira (27), Marilda Araújo, uma diarista de 45 anos, teve a casa que morava há mais de 20 anos totalmente destruída pelas chamas. Além de estar lidando com a perda material, ela procura seu gato de estimação, desaparecido desde o início do incêndio.

Marilda está angustiada com o desaparecimento de Simba, de 2 anos, um gato todo preto. "Como ele é muito 'rueiro', eu tenho esperança que ele tenha saído (do incêndio)", disse a diarista que ainda não teve nenhuma informação de seu paradeiro.

Sua casa, onde morava com o marido, a irmã, a filha e a neta, foi totalmente consumida pelas chamas. A residência que vivia há mais de duas décadas era composta por uma estrutura de madeira na parte de baixo e ela estava tentando construir a parte de cima em alvenaria, mas a construção foi interrompida pelo fogo.

Segundo a Defesa Civil, aproximadamente 16 famílias foram afetadas pelo incêndio, com 6 imóveis completamente destruídos e outros 10 com danos parciais. Felizmente, não houve relatos de pessoas feridas.

Risco de desabamento

No início deste ano, Marilda já havia buscado ajuda da Defesa Civil, quando foi alertada sobre o risco de desabamento de sua casa. Ela buscou assistência por meio do Cheque Moradia e do Cheque Aluguel, mas o segundo foi negado, pois só seria concedido em caso de perda total ou desabamento, de acordo com as políticas existentes. "Havia risco de desabamento porque a casa balançava. Aqui não tem saneamento, na verdade, a gente nunca teve saneamento básico. Então a casa é muito antiga, com muitos anos", explicou.

Agora, Marilda encontra-se na casa de uma amiga enquanto lida com a situação. "É como se eu tivesse perdido meu pai e minha mãe. É uma dor inexplicável, perder tudo o que você tem. Mas é isso, começar do zero e tentar reconstruir nossa vida", disse emocionada.

Como ajudar

Marilda Araújo está aberta a qualquer ajuda que possa receber nesse momento. Quem desejar contribuir pode entrar em contato com ela pelo número (91) 98247-7840.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)