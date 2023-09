Incêndio na Sacramenta: sobe para 16 o número de imóveis atingidos pelo fogo

Subiu de 8 para 16 o número de residências atingidas pelo fogo no incêndio registrado na travessa Angustura, bairro da Sacramenta, em Belém. De acordo com a Defesa Civil, que está no local na manhã desta quinta-feira (28), o número preliminar aponta que 16 famílias foram impactadas, sendo que 6 imóveis foram com perda total e 10 foram com perda parcial. Ninguém ficou ferido. Ainda nesta manhã, bombeiros trabalham para contenção de focos do incêndio.

O que causou o incêndio?

Moradores relataram que o fogo teria começado com uma vela supostamente esquecida dentro de uma das residências. No entanto, somente a perícia do Corpo de Bombeiros poderá esclarecer as causas e circunstâncias do ocorrido. A Defesa Civil de Belém trabalha para prestar assistência às famílias.

Veja como ajudar:

Um posto de arrecadação de roupa, eletrodomésticos, sapatos e outros itens essenciais para as famílias atingidas foi montado na sede da Defesa Civil de Belém, na avenida Pedro Pedro Miranda, esquina com a travessa Pirajá, na Aldeia Cabana. Funciona a partir desta quinta, das 8h às 16h. A Defesa Civil também disponibilizou um contato de telefone para ajuda: 98439-0646. O contato funciona 24 horas por dia.