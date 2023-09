Incêndio na Sacramenta: Bombeiros ainda tentam conter focos de fogo na manhã desta quinta-feira

O incêndio que atingiu o bairro da Sacramenta, em Belém, na noite da última quarta-feira (27), ainda representa uma ameaça na manhã desta quinta-feira (28) com focos de fumaça e fogo que persistem na área. O sinistro começou por volta das 20h, afetando pelo menos 8 casas localizadas no final da travessa Angustura.

A Defesa Civil de Belém está mobilizada nesta manhã para acompanhar a situação de perto e solicitou uma guarnição do Corpo de Bombeiros para eliminar os focos restantes. A fumaça que ainda paira no local representa uma séria ameaça à saúde dos moradores que tentavam conter os focos de incêndio com baldes de água, enquanto aguardavam a chegada dos bombeiros. Por volta das 9h, uma equipe chegou na área para controlar os focos remanescentes do incêndio.

Segundo a Defesa Civil, aproximadamente 15 famílias foram afetadas, com 6 imóveis completamente destruídos pelo fogo, enquanto outros 10 sofreram danos parciais. Felizmente, não há relatos de feridos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)