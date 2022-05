Greve de ônibus acabou: rodoviários ganham 12% de reposição salarial e encerram paralisação

Em assembleia geral no final da noite desta quarta-feira (4), no Centro de Formação dos Rodoviários, localizado no bairro do Marco, trabalhadores do transporte público de Belém, Ananindeua e Marituba decidiram encerrar a greve iniciada na última terça-feira (3). Diante do acordo aceito, os ônibus voltaram a circular à meia-noite de hoje (4).

Os rodoviários fecharam acordo com empresários do setor para receber os 12% de reposição salarial reivindicados, sendo 5% respostos de imediato, mais 2% em 60 dias, a partir da desoneração do Imposto Sobre Serviços (ISS) e da taxa de gerenciamento de ônibus a cargo da Prefeitura de Belém, e outros 5% relacionados à desoneração do ICMS sobre o óleo diesel pelo Governo do Estado.

Rodoviários votaram por encerrar a greve iniciada na última terça-feira (3) (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Os prejuízos causados pelas quase 48 horas de greve serão divididos entre as partes: as empresas assumem o ônus de um dia parado e o outro será compensado pelos rodoviários em feriado ou no dia 31 deste mês.

O TRT8 vai atuar junto à Prefeitura de Belém, Câmara dos Vereadores e Governo do Estado para que sejam concretizadas as desonerações em prol das empresas e dos rodoviários, proposta extraída nesta quarta-feira (4), durante a primeira audiência de conciliação realizada na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8 Região (TRT8) como parte do dissídio coletivo.

Foram cinco horas de negociação, sob mediação do desembargador Gabriel Velloso Filho. A convenção coletiva de trabalho atual permanece válida até 2023. Participaram da audiência no TRT8 a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Gisele Góes; o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Belém (Sintrebel), Altair Brandão; o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Ananindeua e Marituba (Sintram), Uelem Ferreira e o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), Paulo Gomes.

Também acompanharam as negociações os advogados Mário Tostes, Davi Abraão e Bruno Coelho, pelas empresas; Walbert Mattos e Célia Menezes, além do supervisor técnico do Dieese/PA, Roberto Sena, pelos rodoviários.