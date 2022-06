Feriado de Corpus Christi: movimentação de saída da Grande Belém segue intensa

O movimento no Terminal Rodoviário de Belém foi moderado no final da manhã desta quinta-feira (16). Quem procurou o local para pegar a estrada no feriado pronlogado de Corpus Christi, não encontrou dificuldades no embarque. As filas não estavam grandes e o fluxo de passageiros seguiu relativamente tranquilo, como apontam funcionários do terminal. Os destinos mais procurados pela população foram Cametá, Bragança, Mocajuba, Mosqueiro e Marudá. Já na rodovia BR-316, não houve congestionamento, mas o fluxo de veículos é intenso e constante.

A estimativa da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) é de que mais de 17 mil pessoas passem pelo Terminal Rodoviário de Belém, sendo 9.500 embarcados e 7.600 desembarcados. A demanda por viagens interestaduais também foi registrada, principalmente, para as capitais São Luís, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro.

O movimento do Terminal Rodoviário de Belém começou a ficar intenso a partir do final da manhã (Ivan Duarte / O Liberal)

