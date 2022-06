Corpus Christi: feriado começa com acidentes de trânsito em Belém

Belém começou o dia de Corpus Christi com acidentes de trânsito. Na manhã desta quinta-feira (16), dois acidentes foram registrados. Ambos sem gravidade e com pessoas com ferimentos leves. O feriado também contou com um grave acidente na rodovia BR-316, entre Castanhal e Santa Maria do Pará, que deixou quatro pessoas mortas.

Um dos primeiros casos foi na avenida Augusto Montenegro. O motorista de um HB-20 branco acabou perdendo o controle do carro e colidiu com uma mureta de proteção. Foi perto estação do BRT Eduardo Angelim e da UPA de Icoaraci. Pouco antes das 8h, o veículo começou a ser removido da pista.

Um dos acidentes da manhã desta quinta-feira foi na avenida Augusto Montenegro, perto da UPA de Icoaraci (Reprodução / TV Liberal)

Outro acidente ocorreu na avenida Nazaré, entre as travessas Dr. Moraes e Benjamin Constant, envolvendo três veículos. Um dos carros chegou a rodopiar e ficou mais danificado. Outro carro atingido estava estacionado. Os proprietários tentam chegar a um acordo sobre quem vai arcar com os prejuízos.