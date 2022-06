Saída da cidade pela BR-316 registra trânsito intenso

No final da tarde e começo da noite desta quarta-feira (15), o fluxo de veículos na rodovia BR-316, foi intenso. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não foram registrados acidentes. De acordo com a PRf, a circulação de carros, ônibus e outros veículos ficou grande do km 2 até o km 12, mas fluindo bem. A interdição que havia no Km 19,no município de Benevides, foi contornada com a conclusão da obra no trecho, com o tráfego sendo normalizado.

Desse modo, a PRF não registrou nenhum engarrafamento na rodovia, exceto o trânsito pesado no km 0 da BR-316, perto do Entroncamento, até a sede da Prefeitura de Ananindeua.