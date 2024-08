Exercício físico em grupo: saiba por que se exercitar com outras pessoas traz benefícios à sua saúde

Muitas vezes, é difícil levar um ritmo disciplinado de treinos. Seja em casa, na academia ou ao ar livre, muita gente pode acabar desistindo dos exercícios por falta de apoio e incentivo. Esse papel de "parceria de treino" é desempenhado quando existe um treinador ao lado ou quando algum amigo caminha ou corre ao lado ou marca de ir junto para alguma atividade esportiva. E pode se tornar ainda mais divertido e eficaz quando o exercício é feito em grupo com apoio mútuo.

Jéssica Silva, de 33 anos, é professora de muay thai e conta que a prática de atividades físicas em grupo traz uma série de benefícios, para a mente, corpo e, inclusive, o relacionamento com as outras pessoas. Para entender as vantagens de se exercitar em grupo, ela deu como exemplo a corrida, em especial, sobre a questão do incentivo.

A imagem mostra Victor Serrão, que também é professor de muay thai, se exercitando com os alunos. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Quando a gente tem alguém do nosso lado pensamos em não desistir. Mesmo com dor no joelho, no tornozelo, vamos até o final. Com um amigo nos apoiando e motivando, conseguimos seguir”, disse Jéssica.

Em 2021, o Ministério da Saúde (MS) lançou o Guia de Atividade Física para População Brasileira, onde exemplifica a caminhada, corrida, pedalada, prática de esporte e lutas como atividades físicas, para trazer uma melhor qualidade de vida, interação com as outras pessoas e com o ambiente. E, em boa parte dessas modalides, é possível de se fazer na companhia de alguém, como de um amigo ou familiar.

A recomendação do órgão para jovens de 6 a 17 anos, é que essa faixa etária pratique, no mínimo, 60 minutos de atividade física por dia. Para adultos e idosos, 150 minutos de exercício físico é o suficiente, podendo ser até de 75 minutos se o exercício for mais intenso.

Independentemente da duração, conforme a MS, os benefícios são muitos, entre eles: promoção do bem-estar e desenvolvimento humano, melhoras nas habilidades de socialização, na saúde do coração e do humor, além da redução da sensação de estresse e dos sintomas de ansiedade e depressão.

Exercício outdoor

Victor Serrão, que também é professor de muay thai, conta que, aos finais de semanas, costuma fazer um treino diferente para os alunos, sobretudo ao ar livre para conciliar com aquilo aprendido no dojô. “Uma coisa que organizamos é fazer treinamento outdoor (ao ar livre), justamente por uns fatores psicológicos e para colocar em prática as coisas que trabalhamos internamente dentro do nosso estúdio de treinamento. E, ao ar livre, conseguimos desenvolver essas condições físicas com mais exatidão, seja pelo espaço ou o fator visual”, explicou.

Nesses tipos de treinamentos, são utilizadas faixas elásticas, luvas de muay thai para treinar certos tipos de combinações de golpes, sempre com cautela para machucar a si mesmo ou outro, e corrida. Tudo isso na presença de música, para que o ambiente fique descontraído e aumente a disposição dos alunos. Mas, antes disso, segundo Victor, é feito exercícios de mobilidade, que é o preparo “da musculatura para iniciar o processo de aquecimento”, ou seja, os alongamentos e outras “funções rotacionais”.

“Sempre iniciamos (o treino) com o preparo do movimento, para prevenir lesões, sempre de baixo para cima. Imobilizamos e estabilizamos joelho, tornozelo, quadril, para que consigamos desenvolver funções motoras assertivas”, contou Serrão. “Para gente trabalhar em cima da autoperformance a base precisa ser muito estruturada", pontuou o professor.