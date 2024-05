Exercício físico: confira 4 lugares em Belém para correr ao ar livre

Correr auxilia na autoestima, saúde mental, mantém a forma do corpo e ainda trabalha a resistência muscular. OLiberal.com separou algumas dicas de lugares para realizar um bom exercício aproveitando as paisagens naturais de Belém. Um estudo publicado na revista Medicine & Science in Sports & Exercise revelou que uma caminhada de 30 minutos melhora o quadro de depressão. Além disso, melhora a qualidade do sono e reduz o risco de doenças crônicas.

Parque do Utinga

O Parque Estadual do Utinga Camilo Vianna ou simplesmente Parque do Utinga, localizado na Avenida João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga, funciona de quarta a segunda-feira, das 6h às 17h. Nas terças-feiras o espaço é fechado para manutenção. O agendamento para escolas e universidades podem serem feitos pelo e-mail grb.dgmuc@gmail.com.

A entrada é gratuita, mas o estacionamento no parque é R$ 6 por duas horas de utilização.

Confira o funcionamento do parque:

Parque Urbano Belém Porto Futuro

O Parque Urbano Belém Porto Futuro, fica localizado no fim da avenida Visconde de Souza Franco e funciona de segunda-feira a domingo, das 6h às 22h. Caso vá de carro ou moto, o local possui um estacionamento terceirizado com valores que variam de R$ 6 a R$ 8 o rotativo e R$ 50 a diária.

Portal da Amazônia

O Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, é uma orla aberta com área de lazer, incluindo quadras de esporte, áreas com equipamentos de ginástica, restaurantes e quiosques. A orla contém mais de 6 quilômetros de extensão entre o Mangal das Garças e a Universidade Federal do Pará.

Bosque Rodrigues Alves

O Bosque Rodrigues Alves, é uma área de preservação ambiental, localizada no bairro do Marco, com funcionamento de terça-feira a domingo, das 8h às 14h. O bosque possui duas entradas, uma pela avenida Almirante Barroso e a outra pela Travessa Perebebuí. O ingresso custa R$ 2 a inteira e R$ 1 a meia, e crianças até seis anos e idosos acima de 60 anos tem direito à gratuidade.

Além de poder, desfrutar do interior do empreendimento, há também a possibilidade de realizar a corrida em volta do quadrado de área verde do bosque.

Confira os valores:

Museu Emílio Goeldi

O Museu Paraense Emílio Goeldi, há 157 anos, desenvolve pesquisas sobre a socio biodiversidade e a conservação da região amazônica. Mas, além da pesquisa, o museu pode ser uma opção de local para praticar suas atividades físicas. Localizada na Avenida Magalhães Barata, no bairro de São Brás, de quarta-feira a domingo, de 9h às 13h. O ingresso para visitação é de R$ 3, com meia para estudantes e jovens de baixa renda.

Gratuidade apenas para crianças com 12 anos incompletos, pessoas com mais de 60 anos e pessoas com deficiência.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Vanessa Pinheiro)