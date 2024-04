Coreorgasmo: Entenda como funciona o orgasmo com exercícios físicos

Que o exercício físico pode proporcionar inúmeros benefícios a saúde e uma sensação de bem-estar ao carpo e a mente, isso é inegável. Mas você sabia que a prática de atividade física pode proporcionar às mulheres um prazer tão intenso, levando ao orgasmo? Sim, isso é possível através do chamado "coreorgasmo". Entenda como acontece e como atingir o clímax do prazer com a prática de exercícios físicos:

O que é o coreorgasmo?

Coreorgasmo é um tipo de orgasmo feminino que pode ser sentido durante a prática de exercícios físicos e pode acontecer em diferente tipos de atividades e é incontrolável. O termo “orgasmo do exercício" foi introduzido por Alfred Kinsey nos anos 50, descrevendo experiências de orgasmo durante atividades físicas não sexuais.

O coreorgasmo não tem nada a ver com estímulo sexual, mas também não tem relação com o prazer pela atividade física em si, mas com o estímulo em pontos estratégicos que alguns exercícios podem causar.

Em 2012, houve um ressurgimento do interesse sobre o tema, após relatos de várias mulheres sobre essa experiência. Debby Herbenick, da Universidade de Indiana, investigou o assunto e em cinco semanas reuniu relatos de 370 mulheres que experimentaram prazer durante o exercício. A pesquisa revelou que 33% das mulheres alcançaram o orgasmo durante atividades físicas.

VEJA MAIS

Como e por que acontece o coreorgasmo?

O "core" vem do próprio nome core que é um conjunto de músculos que envolvem a região abdominal, lombar, pelve e quadril. Quando o core é ativado durante a atividade física, isso também faz a contração dos músculos do assialho pélvico que também ativa o clittóris. Essa ativação constante também estimula os músculos da parede anterior da vagina, que também é um ponto erógeno. Esse estímulo emite uma mensagem ao cérebro que libera neurotransmissores do prazer, como serotonina, endocanabinoides e opioides.

Em quais exércicios podem acontecer o coreorgasmo?

O coreorgasmo pode acontecer em várias atividades como:

Abdominais;

Levantamento de peso;

Ioga;

Ciclismo;

Corrida;

Caminhada; e

Escalada de corda (comum no Crossfit).

O coreorgasmo pode acontecer com quais mulheres?

Os especialistas explicam que isso pode acontecer com qualquer mulher e em qualquer idade. No entanto, ressaltam ser preciso levar em conta os fatores individuais que envolvem o orgasmo e, por isso, não há uma “receita” sobre como levar o corpo a dar esse tipo de resposta.

Não há um estudo que indique o quão comum ele pode ser e isso também reflete um fator cultural: a sexualidade feminina foi tabu por muitos anos, fazendo com que mulheres não se conhecessem. Ou seja, há quem passe por um orgasmo e nem mesmo saiba o que está sentindo.

A médica e presidente da comissão de sexualidade da Febrasgo, Fabiene Bernardes, destaca que esse o coreorgasmo é um processo natural e que não deve ser tratado com constrangimento.