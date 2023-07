Dia do Orgasmo: Confira quatro celebridades que falam abertamente sobre sexo

Nesta segunda-feira, 31, comemora-se o Dia do Orgasmo e é possível notar que desde o fim da pandemia, muitas celebridades estão se sentindo mais empoderadas quando o assunto é sexualidade. Por isso, separamos quatro famosas que estão se inteirando cada vez mais com o mundo da positividade sexual com sinceridade quando o assunto é prazer feminino. Confira!

Rihanna

A cantora Rihanna sempre esteve à frente do seu tempo. A artista lançou uma música extremamente franca sobre o mundo do sexo em 2011, a "S&M". Além disso, a cantora é dona de uma marca de lingerie que propaga positividade.

Lady Gaga

A cantora Lady Gaga também não esconde esse lado de sua vida. Em 2022, ela revelou em uma entrevista que ela e a atriz Salma Hayek tentaram convencer o diretor de "House of Gucci" de incluir uma cena picante entre as suas personagens após a morte de Maurizio. Apesar do momento não ter sido incluso na versão final, esse papo já é importante.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow pode ser uma das celebridades mais positivas em relação a sexo na atualidade. Além de ter sua própria marca de bem-estar, onde ela traz todos os tipos de brinquedos e acessórios adultos, a atriz até lançou o seu próprio manual do sexo.

Demi Lovato

Seguindo nossa lista sobre celebridades sex positive, a sinceridade de Demi Lovato também não fica para trás quando o assunto é sua fluidez sexual. No fim de 2021, a cantora revelou que estava lançando o sua primeira linha de vibradores, em parceria com uma marca norte-americana.

VEJA MAIS