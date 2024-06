Confira 5 opções de lugares gratuitos para passear com a família em Belém

O fim de semana é um ótimo momento para curtir um passeio e recarregar as energias. Pensando nisso, a redação integrada do Grupo Liberal traz cinco opções de lugares gratuitos em Belém, como por exemplo: o Horto Municipal, Bosque Rodrigues Alves, Ver-o-Rio, Portal da Amazônia, Mangal das Garças, entre outros. Todos com um toque de natureza, para aproveitar com toda a família. Veja a lista:

1. Horto Municipal

O Horto Municipal foi tombado pela Prefeitura de Belém em 1992, quando passou a ser reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural da Cidade de Belém. Atualmente, situado na rua dos Mundurucus, no bairro Batista Campos, o local recebeu o nome de Praça Milton Trindade, em homenagem ao Senador da República, tornando-se mais um espaço de lazer da cidade.

Na praça, encontra-se uma área totalmente cercada com parque para crianças, um pequeno lago, um jardim de plantas medicinais, um restaurante, bancos e mesas para jogos de tabuleiro. Ainda, há muito verde com locais ideais para uma boa leitura, piquenique ou passeio em família.

Motorista Domingos Ferreira e autônoma Terezinha Malcher Ferreira com o filho deles, Dean Yuri, de 4 anos, no Horto Municipal de Belém (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O pequeno Dean Yuri, de 4 anos, acompanhado dos seus pais, o motorista Domingos Ferreira e a autônoma Terezinha Malcher Ferreira, esteve no Horto Municipal nesta quinta-feira (20) para realizar uma avaliação psicopedagógica, que na oportunidade, Domingos conta que o local é um espaço muito aconchegante para as crianças e adultos também.

A psicopedagoga Michelle Santos, de Belém, conta que o Horto Municipal também é utilizado por ela e amigos para realizar atividades de observação psicopedagógica, bem como, para aproveitar o espaço junto com a família e amigos.

“Hoje estamos usando a praça do Horto, para desenvolvermos teste de observação para uma avaliação psicopedagógica. A família do aprendente Dean Yuri contribuiu para levar a criança para fazermos testes de Observação e avaliação de seu desenvolvimento infantil. Mas, a praça do Horto sempre fez parte da minha vida, pois tenho uma filha de 13 anos e a sua infância foi brincando nesta praça. Lá serve para criarmos laços afetivos e experiências incríveis”, relata Michelle.

2. Bosque Rodrigues Alves

O Bosque Rodrigues Alves Jardim Zoobotânico da Amazônia, localizado entre as Avenidas Almirante Barroso e Romulo Maiorana, está com entrada gratuita durante o mês de junho, e é um dos principais cartões-postais da capital paraense. Com uma área total de 15 hectares, o espaço é um pedaço da floresta amazônica literalmente ‘preservado’ no coração da cidade. Administrado pela Prefeitura de Belém, o local recebe, em média, 20 mil visitantes por mês.

O Bosque Rodrigues Alves abriga mais de 10 mil árvores, distribuídas em mais de 300 espécies, além de 435 animais de 29 espécies que vivem em cativeiro e outras 29 em liberdade ou semi-liberdade distribuídas na área de mata, entre eles, o peixe-boi amazônico, jacaré, tartarugas, jabutis, araras, macacos, entre outros.

Antes chamado de "Bosque Municipal do Marco da Légua", o Bosque Rodrigues Alves é inspirado no bosque francês "Bois de Bologne". (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

3. Ver-o-Rio

Construído em 1999, o Ver-o-Rio se tornou um dos principais atrativos turísticos da Cidade das Mangueiras. O espaço possui uma vista espetacular e está localizado as margens da baía do Guajará no bairro do Umarizal, próximo ao Centro de Ciências Sociais e Educação da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Os visitantes do complexo têm acesso a comidas típicas, shows musicais, cultural e paisagem da ilha do Combu. O local abrange barracas de comidas típicas, bares, um palco, playground, calçadão de pedra portuguesa e um marégrafo (aparelho que mede o nível da maré).

O local, que é administrado pela Coordenadoria Municipal de Turismo de Belém (Belémtur), possui mais de 5.000 metros quadrados. (Foto: Reprodução / Agência Belém)

4. Portal da Amazônia

O Portal da Amazônia, inaugurado em 2012, também é situado às margens da Baía do Guajará, no bairro do Jurunas. Para os amantes de esportes, a Orla de Belém é uma opção excelente para correr, caminhar, andar de bicicleta, skate, patins, tomar uma água de coco ou até mesmo apreciar um lindo pôr do sol.

Legenda (Igor Mota / Aquivo O Liberal )

5. Mangal das Garças

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças, erguido pelo Governo do Pará em 2005, é uma área revitalizada de cerca de 40.000 m², às margens do Rio Guamá, no centro histórico de Belém. O espaço, que antes era uma área alagada com extenso aningal (tipo de vegetação), é um dos principais pontos turísticos de Belém.

A proposta é representar as diferentes macrorregiões florísticas do Pará: as matas de terra firme, as matas de várzea e os campos, com sua fauna. O lugar conta com lagos, aves, vegetação típica, equipamentos de lazer, restaurante, vistas espetaculares da cidade e do rio, além de atrações exclusivas, como o Farol de Belém, Mirante do Rio, Lago Cavername e Lago da Ponta.

Mangal das Garças (Beatriz Santos / Ascom OS Pará 2000)

