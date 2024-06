Bosque Rodrigues Alves, em Belém, está com entrada gratuita durante o mês de junho

Uma das principais atrações turísticas e de lazer em Belém, o Bosque Rodrigues Alves, no bairro do Marco, em Belém, está com entrada gratuita até o final do mês de junho. A ação se dá em comemoração ao mês mundial do Meio Ambiente.

Após esse período, o espaço irá retornar a cobrar a entrada inteira no valor de R$ 2,00 e meia entrada no valor de R$ 1,00. O Bosque Rodrigues Alves funciona de terça a domingo, de 8h às 14h e não permite a entrada de alimentos, bolas e balões.

O espaço é administrado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e, segundo dados divulgados pelo órgão, o Bosque recebe, em média, 20 mil visitantes por mês e abriga mais de 10 mil árvores, distribuídas em mais de 300 espécies, além de 435 animais de 29 espécies que vivem em cativeiro e outras 29 em liberdade ou semi-liberdade distribuídas na área de mata. Entre os animais estão o peixe-boi amazônico, jacaré, tartarugas, jabutis, araras, macacos, entre outros.

Ainda de acordo com informações da Semma, o Bosque Rodrigues Alves possui uma área total de 15 hectares, dos quais mais de 80% são compostos por áreas verdes e, apenas 20% correspondem a caminhos para circulação de visitantes.

Serviço

Gratuidade no Bosque Rodrigues Alves

Data: 05/06 - 30/06

Local: Avenida Almirante Barroso, nº 2305, bairro do Marco.

Horário: 8h às 14h (terça a domingo)

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)