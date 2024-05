Veja 10 motivos para visitar o Mangal das Garças, em Belém

Inaugurado em 2005, o Mangal das Garças, localizado no bairro da Cidade Velha, perto do centro histórico, em Belém, é um parque ecológico que abriga um rico ecossistema de manguezais, fauna e flora amazônicas. Os visitantes podem observar aves, visitar o Museu Amazônico da Navegação, conhecer a flora da região e entrar no famoso borboletário. É uma opção muito procurada por turistas, famílias com crianças, casais de namorados. É onde muita gente faz fotos para formatura e até para book de casamento.

O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 18h, e nesse mesmo horário aos feriados. A entrada no parque é gratuita, mas alguns serviços internos são cobrados. Veja 10 motivos para visitar o Mangal das Garças:

1 - Memorial Amazônico da Navegação

O Memorial Amazônico da Navegação tem estrutura feita em ipê, e os visitantes encontram painéis com os textos históricos, bem como, os três aspectos da evolução dos meios de transporte de navegação na Amazônia: o aspecto militar, (representado pela Marinha do Brasil); o comercial representado por um breve histórico da Empresa de Navegação da Amazônia S/A (Enasa); e o regional, revelado na exposição de barcos que são muitos utilizados na região Norte.

Valor da entrada: R$ 7,00

2 - Reserva José Márcio Ayres (Borboletário)

A Reserva José Márcio Ayres (Borboletário) é outra atração muito famosa. Conforme a equipe do Mangal, são produzidas mensalmente mais de 5 mil borboletas adultas, sendo cada animal produzido identificado e registrado. Entre as espécies produzidas, estão a borboleta olho de coruja (caligo illoneus), ponto de laranja (anteosmenippe), Júlia (dryas iulia), brancão (ascia monusti) e battus (battus polydamas). Ele é um viveiro de borboletas e beija-flores, com vegetação propícia às espécies, cascatas e espelhos d água. A tela que cobre o borboletário faz o controle natural da luz externa. Edificação próxima o trabalho na reprodução das borboletas, que também podem ser visitadas.

Valor da entrada: R$ 7,00

3 - Viveiro das Aningas

O Viveiro das Aningas abriga muitas aves e foi montado em uma estrutura metálica que permite sustentar uma leve tela, onde o visitante pode internamente apreciar mais de 35 espécies de aves moradoras do local.

Valor da entrada: R$ 7,00

4 - Farol de Belém

Ao lado do Viveiro, tem o Farol deBelém, uma torre em estrutura metálica de 47 metros de altura e dois níveis de observação, a 15 e a 27 metros, de onde se descortina a bela cidade das mangueiras. O farol no topo está inscrito nas cartas náuticas brasileiras.

Valor da entrada: R$ 7,00

Farol de Belém (Foto: Pará 2000)

5 - Mirante do Rio

O Mirante do Rio é um local perfeito para admirar a natureza e para tirar lindas fotos. A partir do pavilhão central, numa elevação que avança sobre a vegetação nativa e dá acesso a uma passarela de 100 metros sobre a várzea, permitindo uma vista ampla do rio Guamá e do centro histórico de Belém.

Mirante do Rio (Foto: Para 2000)

6 - Lago Cavername & Lago da Ponta

O Lago Cavername é um belo lago artificial, no centro de Belém, no interior do Parque Mangal das Garças, local muito procurado pelos turistas. No lago da direita, chamado Lago da Ponta, os animais também nadam e aproveitam a natureza exuberante. Aves pernaltas, marrecas e quelônios convivem nos lagos artificiais. Em destaque a escultura em madeira do artista plástico Geraldo Teixeira, no primeiro, e vitórias-régias, no segundo.

Lagos do Mangal das Garças (Foto: Ascom/Para 2000)

7 - Fonte de Caruanas

A Fonte de Caruanas é uma cascata de pedra próxima ao Armazém do Tempo, onde nasce um riacho. Em destaque a escultura de bronze da artista plástica Sônia Ebling.

8 - Armazém do Tempo

Antigo galpão de ferro pertencente à Empresa de Navegação da Amazônia S/A (Enasa), o Armazém do Tempo é usado como oficina mecânica no reparo de embarcações, foi restaurado e hoje serve como espaço permanente para exposições. Uma mistura de história e curiosidades.

9 - Restaurante Manjar das Garças

A arquitetura do pavilhão central, onde fica o restaurante Manjar das Garças, favorece a sua integração com o ambiente. Um lugar agradável e uma das melhores vistas da cidade, servindo um Buffet variado no almoço e jantar à La carte.

10 - Programações diárias gratuitas e boa localização

Outras programações gratuitas são destaque para quem quer conhecer o Mangal das Garças. Confira alguns outros serviços, conforme o dia da semana e o horário:

- alimentação das iguanas no caminho para o farol - às 8h30;

- alimentação das tartarugas e peixes no lago - às 10h30;

- passeio com a coruja Nairóbi: de terça a sexta-feira, às 9h;

- alimentação das garças no Recanto da Curva: às 11h, 15 h e 17h30;

- soltura das borboletas no borboletário: às 10h e 16 h (monitorado);

- apresentação das aves no Viveiro das Aningas - às 16h30;

- passeio das corujas Olívia e Gal – de terça a sexta-feira, às 17h.

Fonte: Site do Mangal das Garças

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)