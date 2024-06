Veja 10 opções de cachoeiras localizadas no Pará

Falta pouco mais de uma semana para as férias de julho e muita gente já começa a preparar roteiros de viagem. No Pará, uma boa e deslumbrante opção é seguir com a família rumo a cachoeiras.Com isso, a redação integrada do Grupo Liberal traz 10 opções de cachoeiras ao redor do estado do Pará. Veja a lista:

1 - Três Quedas

Localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Serra das Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia, região sudeste do Estado, a Cachoeira Três Quedas é parada obrigatória e a facilidade para chegar acaba fazendo deste o ponto mais procurado por quem deseja recarregar as energias com uma água geladinha e cristalina. Ela está localizada logo na entrada da APA, há cerca de 26 quilômetros da sede do município. O principal acesso é pela BR-153, de onde os visitantes trafegam em uma estrada de terra em boas condições por três quilômetros, até a portaria do complexo.

Legenda (Foto: Instagram @cachoeiratresquedas)

2 - Planaltina

Distante cerca de 10 km da sede do município de Brasil Novo, no sudeste do Pará, a Cachoeira Planaltina é perfeita para o banho, pois sua queda d’água de 25 metros de altura fica em um belo conjunto natural, com um lago que, dependendo do período do ano, atinge tons esverdeados. O local é rodeado de paredões de cavernas, que na parte exterior ostentam um jardim vertical, composto de exemplares da flora da região.

Cachoeira da Planaltina (Foto: Ag. Pará)

3 - Aruã

Cachoeira do Aruã é uma comunidade ribeirinha localizada na região do Rio Arapiuns, distante 100 km do município de Santarém, região oeste do Pará. A viagem de, partindo do porto de Santarém, dura em média 9 horas até a comunidade onde está localizada a atração turística, sendo recebidos por duas quedas d’água separadas por uma ilha coberta de vegetação.

4 - Jatuarana

A Cachoeira do Jatuarana está localizada na cidade de Oriximiná, no oeste paraense. Fica aproximadamente a 40 km da cidade, seguindo pela estrada não pavimentada que leva ao município de Óbidos, entrando no ramal do Jatuarana. O local é indicado para quem adora aventura, explorar um ambiente natural ainda preservado e depois relaxar a mente em um lugar lindo com todos os aspectos naturais.

Cachoeira Jatuarana (Foto: Redes Sociais)

5 - Curuá

Próximo a comunidade Cachoeira da Serra, no município de Novo Progresso, a Cachoeira do Curuá fica às margens da BR-163, é um ótimo lugar para visitantes com uma área incrível e com quedas de águas, sendo um espaço impressionante da natureza e do ecossistema local, possuindo um complexo de várias quedas d’água, sendo que uma delas chega a ultrapassar 80 metros de altura. Na localidade há um hotel e um restaurante; uma pequena estrutura, mas que pode atender bem os turistas.

6 - Grim

A Cachoeira do Grim é um dos maiores tesouros naturais da cidade de Rurópolis, no sudoeste paraense. Para conhecer esse paraíso é só seguir 12 km pelo travessão Vale Verde. A entrada fica na BR-163, há 400 metros do trevo da cidade. A beleza natural possui queda d’água de aproximadamente 20 metros e é cercado por dois paredões rochosos esculpidos pela natureza, que deságuam em um poço natural, criando nos banhistas a sensação da hidromassagem. A água bem gelada ajuda a aliviar o calor amazônico.

7 - Tapete Verde

O assentamento Tapete Verde fica no município de Parauapebas, a região é rica em nascentes que brotam das belas serras. Distante cerca de 28 km da sede do município, o local é recomendável para quem gosta de aventura, no qual a natureza se torna um espetáculo. No local não vende comida e nem bebida, sendo assim, os moradores e visitantes precisam levar sua própria refeição. Um dos pedidos mais feitos aos turistas é que limpem o seu lixo e descarte em um local correto, para preservar a beleza do local.

8 - Goiano

Um dos principais pontos de ecoturismo em Canaã dos Carajá, sudeste paraense, a Cachoeira do Goiano, o acesso é pela rodovia PA-160, a 57 km da região central do município. O lugar é conhecido por sua exuberante beleza, com duas lindas cachoeiras e atendimento muito bom e hospitaleiro.

9 - Vale do Paraíso

Localizada na rodovia PA 254, entrando km 47 no ramal do Vale do Paraíso, em Alenquer, oeste paraense. Os visitantes da Cachoeira Vale do Paraíso são surpreendidos pela paisagem deslumbrante que se revela diante de seus olhos. A queda d’água, com seus aproximados 10 metros de altura, forma uma cortina cristalina que desce pelas pedras e cria um espetáculo de cores e movimentos.

10 - Véu-de-noiva

Também no município de Alenquer, a Cachoeira Véu-de-noiva conta 25 metros de queda d'água com poço/lago próprio para mergulho. Ela está localizada no Vale do Paraíso, próximo a Cachoeira Vale do Paraíso, sendo um dos pontos ecológicos mais procurados pelos visitantes da região

