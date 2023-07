Serra das Andorinhas: belezas da floresta amazônica e do cerrado em um só lugar

Uma extensa região montanhosa que esconde belezas inacreditáveis. Esse é o Parque Estadual Serra dos Martírios, ou Serra das Andorinhas, como é chamado pela população local. Essa é uma Área de Proteção Ambiental (APA) que fica em São Geraldo do Araguaia, há cerca de 26 quilômetros da sede do município, na região sudeste do Estado. O local costuma ser bastante procurado por quem busca se conectar com a natureza.

O motorista Anderson Lima aproveitou a folga para trazer a família inteira para um dia de diversão. “O ambiente é lindo, com beleza natural para onde a gente olha. Então temos que aproveitar o que tem na nossa região em vez de fazer passeios para lugares mais distantes. Essa serra é a prova que tem coisas muito bonitas tão perto da gente. Eu sempre costumo vir e trazer a família e as crianças se divertir um pouco. No meio de semana, é melhor ainda, porque tem menos gente, dá para deixar as crianças mais à vontade”, afirmou.

As quedas d'água formam verdadeiras piscinas naturais de uma água cristalina e gelada (Tay Marquioro/O Liberal)

A proximidade com o estado do Tocantins faz da Serra das Andorinhas um ponto de encontro de características de dois biomas, a floresta amazônica e o cerrado, em cerca de 60 mil hectares de vegetação nativa. O principal acesso é pela BR-153, de onde os visitantes trafegam em uma estrada de terra em boas condições por três quilômetros, até a portaria do complexo. Nesta área, há a cobrança de R$40,00 por pessoa pela entrada na APA. Se o objetivo for camping no local, cada visitante paga R$70,00 pelo pernoite. Crianças com idade até oito anos não pagam e idosos com mais de 60 anos pagam meia entrada.

A Serra das Andorinhas oferece os visitantes um amplo estacionamento que, aos finais de semana e feriados costuma ficar lotado de ônibus de excursões. Também já estrutura de banheiro, água limpa própria para banho e restaurante. Por isso, há restrições para a entrada de bebidas e alimentos não podem ser levados para as áreas de banho. Os visitantes também têm acesso a rede wifi liberada, além de pontos de fornecimento de energia elétrica.

Mas, apesar de toda a estrutura, o lugar ainda encanta pelas belezas naturais e o primeiro atrativo fica logo na chegada. A Cachoeira Três Quedas é parada obrigatória e a facilidade par chegar acaba fazendo deste o ponto mais procurado por quem deseja recarregar as energias com uma água geladinha e cristalina. “Eu venho com frequência. Sempre que eu passo por São Geraldo, gosto de vir tomar um banho, a água aqui é limpa demais e a gente tem contato com a natureza. É um passeio excelente para a gente que vive na correria e vem para cá para poder relaxar, descansar um pouco a mente. Um lugar de lazer para trazer a família e ficar sossegado”, disse o engenheiro Agrônomo Carlos Eduardo de Souza, que mora em Araguaína (TO).

As três quedas d’água formam verdadeiras piscinas naturais de uma água tão límpida que se pode ver os cardumes de peixes circulando entre pedras e banhistas. “Sou do Rio de Janeiro e é a primeira vez que estou vindo aqui. Vim ao Pará passar as férias com minha filha e estou amando. A natureza, essa cachoeira, é tudo muito lindo, faz muito bem para a mente e para o coração. É uma higiene mental para qualquer pessoa. Recarrega as energias. Isso aqui não tem comparação, é bem melhor que as águas salgadas”, contou a operadora de caixa Silvania Costa.

Os mais aventureiros também têm opções de trilhas que exigem preparo físico de quem se arrisca. As densas formações rochosas tornam os trajetos difíceis e cheios de subidas e descidas. Todo o caminho é percorrido a pé e requer sapatos adequados e calças, além do acompanhamento de um condutor de trilha autorizado pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio).

“Nesse período de veraneio, um percurso que a gente faz bastante que é um trajeto de 10 quilômetros. Aí a gente faz paradas para descanso e hidratação ao longo da caminhada. São cerca de duas horas de percurso. E, na volta, a trilha passa por uma cachoeira, que fica a cerca de 1,5 quilômetro da entrada do complexo. Nós a chamamos de Quarta Queda e ela tem cerca de 30 metros de altura”, detalha Francinaldo Alves, um dos condutores que acompanham os visitantes, explicando que essa trilha leva até o lugar conhecido como ‘casa de pedra’, de onde é possível ver registros arqueológicos diversos, além de ser considerado um tempo religioso na festividade do Divino Espírito Santo.

Espeleologia

O Parque Estadual Serra dos Martírios também é reconhecido pela diversidade de grutas e cavernas que existem em toda a sua extensão. Segundo o Ideflor-Bio, esse patrimônio espeleológico passa das 400 cavernas já catalogadas. Algumas, inclusive, abrigam registro de ocupação humana de povos originários. A Caverna Serra das Andorinhas é uma das mais relevantes para o estudo espeleológico, por ser a maior de todas, com mais de 1.000 de desenvolvimento.

No ano de 2020, a Caverna Serra das Andorinhas foi reconhecida internacionalmente como Sítio de Importância para Conservação dos Morcegos (SICOM) pela Rede Latinoamericana e do Caribe para Conservação desses animais. As expedições realizadas ao local por instituições como a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e a Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM) resultaram na identificação de quatro espécies de morcegos ameaçadas de extinção no Brasil. Outras 12 novas espécies foram apresentadas.