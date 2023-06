Portal da Amazônia deve ganhar praça pet e skate park

O Portal da Amazônia pode receber praça Pet e Skate Park. O prefeito da capital, Edmilson Rodrigues, conheceu nesta quarta-feira (31) os projetos de infraestrutura e lazer apresentados pelo titular da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), Deivison Alves. Apesar da exposição do planejamento, ainda não foi divulgada uma data de quando devem começar as obras no local.

A Prefeitura de Belém está realizando um serviço de manutenção no Portal da Amazônia, com a revitalização de todos os equipamentos, como os bancos, calçadas, decks e outras melhorias.

Após um estudo da equipe da Seurb, serão inseridos novos equipamentos no Portal da Amazônia, como skate Park, área para prática do skate; coberturas pela orla; além de uma praça Pet destinada aos animais de estimação. As obras dos novos equipamentos serão realizadas juntamente com os serviços que já estão em andamento no espaço.

Também foi apresentado um projeto de construção de piers com restaurantes e decks, semelhante ao que já existe no Ver-o-Rio. O projeto ainda está sendo estudado para a viabilização de licitação.