Portal da Amazônia passará por reformas; obras vão durar seis meses e custam R$ 2,4 milhões

A Prefeitura de Belém vai assinar, na tarde desta terça-feira (16), a Ordem de Serviço (OS) que autoriza as obras de manutenção do Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas. As obras vão custar R$ 2.480.000,00. A previsão de conclusão da obra é de seis meses e será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). É a primeira grande reforma do ponto turístico, informalmente chamado de "Orla de Belém", desde a inauguração, em 2012.

As obras, segundo a Prefeitura de Belém, incluem manutenção de calçadas, bancos, lixeiras, quiosques, quadra de esportes, alambrados, deck de madeira, pintura geral, paisagismo e iluminação em LED. O Portal da Amazônia fica às margens da baía do Guajará e é muito procurado para a prática de esportes, já que há espaço para corridas, caminhadas, bicicleta, skate e patins. Há espaços gastronômicos e uma vista aberta para quem aprecia o pôr-do-sol.

“Recebemos o pedido do prefeito Edmilson Rodrigues para recuperar os equipamentos públicos deste espaço, que faz parte da história de Belém. O Portal da Amazônia irá receber um belo tratamento para que os usuários voltem a usufruir com qualidade deste lindo espaço que a nossa cidade possui", afirmou o secretário de Urbanismo de Belém, Deivison Alves.