Círio será sem procissões com fiéis, diz Diretoria da Festa

Não haverá este ano a procissão dos fiéis no domingo do Círio: a avenida Nazaré será bloqueada apenas para o trajeto da Imagem Peregrina, e os fiéis não poderão acompanhar o carro na avenida, para não causar aglomerações. As novas definições do formato e da programação do Círio de Nazaré de 2021 foram anunciadas na noite deste domingo (8), em cerimônia na Basílica Santuário, em Nazaré.

"Sim, vamos fazer o Círio. A questão é: como vamos fazer o Círio? Tudo que explicitamos agora, pode mudar amanhã. Não podemos assumir uma responsabilidade que comprometa a saúde pública, e devemos ter respaldo das autoridades", disse o Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, após a missa, iniciada às 18h.

"Sugerimos que os eventos prévios e paralelos podem ser de pronto autorizados, e que os traslados da Imagem Peregrina, embora também deferidos, tenham sua autorização efetiva condicionada ao cenário sanitário vigente na época [da programação da Quadra Nazarena], atendendo então ao bandeiramento determinado pelo Governo do Estado e pela Prefeitura Municipal de Belém", diz o documento expedido pela Diretoria da Festa de Nazaré e assinado pelo diretor-coordenador, Albano Martins.

"Nossa principal preocupação é com a saúde do povo do Pará e com a efetiva contenção da pandemia do Covid-19", diz a Diretoria da Festa. "Se houver um inesperado agravamento da situação pandêmica, estamos prontos a rever e restringir a programação sugerida, sempre em acordo com os órgãos de segurança e saúde estaduais e municipais".

A programação oficial do Círio 2021 foi anunciada pela Diretoria da Festa de Nazaré logo após a missa presidida esta noite na Basílca Santuário, em Belém.

Todos os protocolos foram sendo seguidos na missa que antecedeu o anúncio, e foi iniciada às 18h na Basílica do Santuário, no bairro de Nazaré. A Basílica estava cheia, mas com lugares respeitando distanciamento e com lotação limitada. O Arcebispo de Belém, Arcebispo Dom Alberto Taveira Corrêa, celebrou a missa, ao lado de toda a Diretoria da Festa.

Anúncio do Círio de 2021: missa com boa participação e protocolos rígidos (Cristino Martins)

Programação sem corda, mais uma vez



A definição do Círio de 2021 foi detalhada em ofício encaminhado em 26 de julho ao coronel da PM Alexandre Mascarenhas, secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, pela Diretoria da Festa de Nazaré, após reunião feita dia 19 de julho, sobre a Operação Círio 2021.

O Círio das Crianças, Motoromaria, Círio da Juventude, e demais programações tradicionais, não serão realizadas. Apenas a Trasladação, o traslado de sábado e Procissão do domingo do Círio.

A peregrinação será com público, mas não haverá mais uma vez a participação da Berlinda, nem o percurso com a presença da corda. No dia do Círio, a Imagem Peregrina será transportada em um carro do Corpo de Bombeiros. O trajeto, que antes era feito em cerca de quatro horas, deverá ser feito em cerca de uma hora, porque o carro dos Bombeiros não vai fazer paradas.

Assim como ocorreu o ano passado, a corda do Círio também não participará mais efetivamente da quadra nazarena: ela ficará apenas em exposição. "Vamos realizar o Círio neste ano de 2021 com as eventuais restrições, mas com a disposição de viver intensamente esse Círio”, comentou Dom Alberto Taveira.

"Mais uma vez não poderemos levar a cordas pelas ruas. Se pudermos fazer mais, nós faremos. Mas também teremos a consciência de assumir restrições se assim for recomendadas por autoridades competentes”, disse Albano Martins.

Nova avaliação de situação em setembro



O coordenador da Diretoria da Festa confirmou que essa definição da programação do Círio de 2021 será reavaliada na segunda quinzena de setembro, com os membros da Diretoria da Festa e também representantes dos órgãos competentes.

O Arraial de Nazaré é uma das tradições que será mantida. Terá funcionamento com capacidade de 150 pessoas (pode ser alterado posteriormente) e 30 stands em atividades, no máximo.

O traslado da Imagem, por sua vez, será realizado apenas por grandes vias e sem paradas - sem entrar no interior dos municípios de Ananindeua e Marituba (como era tradicionalmente). Deste modo, a imagem também não ficará mais na noite em Ananindeua. Vai voltar no mesmo dia para o Gentil, por questões sanitárias.