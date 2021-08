Programação e formato do Círio 2021 são anunciados este domingo (8); assista

A contagem regressiva para o Natal dos paraenses já começou. Isso porque este domingo (8), a programação oficial do Círio 2021 foi anunciada após a missa presidida pelo Arcebispo Dom Alberto Taveira Corrêa na Basílica do Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém. Veja:

Além do tão aguardado anúncio, também foi inaugurada a Estação Padre Luciano Brambilla, antiga Estação dos Carros, que foi reformada este ano, com ampliação de 300m² de sua área e modernização do espaço.

De forma ou online, como foi em 2020 por causa do coronavírus, religiosos do Pará, de outros estados e até mesmo de fora do Brasil estão com grande expectativa para a maior manifestação de fé do Brasil.

Apresentação do Cartaz do Círio 2021 Cartaz do Círio 2021 é apresentado aos fieis na cerimônia de subida ao Glória Fotos: Sidney Oliveira / O Liberal

Estação Padre Luciano Brambilla

Homenageado pela instituição, o Padre Luciano Brambilla destacou-se como pároco na Basílica Santuário, com várias realizações, como a criação da Praça Santuário, o Centro Social de Nazaré e a área que hoje compreende o estacionamento do Santuário, onde são montados os brinquedos do arraial, o Centro Social São José (atual Paróquia São José, na Rua Domingos Marreiros), a criação do Centro de Espiritualidade (atualmente Seminário Mãe da Divina Providência, em Benevides), a organização da Capela Padre Afonso Di Giorgio (atualmente Santo Antônio Maria Zaccaria, na Travessa Boaventura da Silva), a Capela Nossa Senhora das Graças (na Av. Conselheiro Furtado), as Creches Santo Antônio Maria Zaccaria (Casulo), Sorena e o Cantinho São Rafael (em Ananindeua), além de ambulatórios, clubes de mães, locais para assistência à saúde e cursos profissionalizantes nas comunidades e a aceitação do Caminho Neocatecumenal em Belém.

Permaneceu como pároco até 1988, assumindo depois a função de vigário. Seguindo em missão evangelizadora, em julho de 2005 deixou a Basílica de Nazaré para servir em Fortaleza, no Ceará, permanecendo na capital cearense até 2013, quando retornou a Belém por conta de problemas de saúde. Em Belém, esteve à frente do Caminho Neocatecumenal até seus últimos dias de vida. Faleceu em 2016, aos 89 anos, por conta de problemas pulmonares.

A Diretoria da Festa de Nazaré informa que por conta da necessidade de manter todas as orientações de prevenção à Covid, a visitação do público será aberta posteriormente, em período a ser divulgado.



