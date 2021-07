Nossa Senhora do Bom Remédio terá Círio no Coqueiro

De 3 a 12 de setembro, moradores do bairro do Coqueiro participarão da Festividade de Nossa Senhora do Bom Remédio, podendo contar, inclusive, com um Círio em homenagem à santa padroeira. A programação tem como casal coordenador Francisca e Alfredo Melo. Como destaca Alfredo, em 2020, por causa do pique da pandemia, não foi realizado o Círio, somente o Traslado com a imagem da santa percorrendo as vias do bairro.

No entanto, este ano, dependendo do cenário epidemiológico, as famílias do bairro, em particular do Conjunto Satélite, pretendem realizar o evento de forma presencial.

À porta

A programação começará no dia 3 de setembro e irá até o dia 12, mas agora, no dia 5 de agosto, às 19 horas, será celebrada a missa de bênçãos das imagens a serem utilizadas pelos devotos nas peregrinações nas casas.

"No dia 3 de setembro, o manto da santa será apresentado. No sábado, dia 9, será realizada a Trasladação, com a imagem saindo da Igreja Matriz, no Conjunto Satélite, e seguindo até a Comunidade Pedro Teixeira. No domingo, dia 5, será realizado o Círio. A saída será às 7 horas, da Comunidade Pedro Teixeira em direção à Igreja Matriz", antecipa Francisca Melo.

Homenagens

No percurso do Círio, Nossa Senhora do Bom Remédio será alvo de homenagens e orações por parte dos fiéis. O Círio 2021 possui como tema "Maria, Mãe do Puro Amor" e como lema "Revesti-vos de Amor". A programação tem como coordenador principal o pároco, cônego José Luís Fernandes. "Nós esperamos que o cenário epidemiológico permita que a imagem possa seguir na Berlinda, no Círio, para passar nas comunidades do bairro", externa Alfredo Melo. Os preparativos para a festividade envolvem eventos como café da manhã, venda de comidas típicas e a confecção do Livro das Peregrinações.