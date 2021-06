Fiéis oram pelo Círio 2021 e fim da pandemia

O Momento de Oração pelo direcionamento do Círio de Nazaré 2021 e fim da pandemia, em iniciativa coordenada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) em sintonia com a Arquidiocese de Belém, começará nesta segunda (21) e seguirá até a sexta-feira (25), de 18 às 21 horas. O evento contará com momentos de adoração e oração, e o começo das orações vai contar com a presença de fiéis na Basílica Santuário, no centro da capital paraense, às 18 horas, obedecendo aos protocolos sanitários contra a covid-19.

Em seguida, as orações continuam na Capela Bom Pastor, até as 21 horas, sem presença do público em geral, apenas com membros da DFN, grupos pastorais e guardas de Nossa Senhora convidados. Entre os convidados, também estão membros das pastorais da Acolhida, Familiar e Juventude, da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré (GNSN) e Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística (MECE).

“Este ano, por conta da pandemia, não realizaremos o tradicional Cerco de Jericó, mas vamos fazer uma corrente de orações pelo Círio e por todos os doentes e aqueles que perderam pessoas próximas por conta da covid”, ressalta o diretor de Evangelização, Roberto Corrêa.

O coordenador da DFN, Albano Martins, enfatiza a importância das orações neste cenário desafiador para os cidadãos e cidadãs no mundo. “Ano passado realizamos o Cerco de Oração pelo surgimento da vacina, pelo controle da pandemia e pelo Círio. Este ano estamos em um cenário melhor, com a vacinação se intensificando e os casos diminuindo, mas ainda em números elevados e muitas perdas, por isso é importante que os devotos e fiéis se unifiquem em oração”, avalia.

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Serviço

Momento de Oração pelo Círio 2021 e o fim da pandemia

De 21 a 25/06

Todos os dias: 18h – Basílica Santuário (presencial e online)

De 19 às 21h, na Capela Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré (online)

Acompanhe pelo Youtube e Facebook.