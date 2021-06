Customização de cartazes do Círio são artes que expressam fé na Virgem de Nazaré

Com a apresentação do cartaz oficial do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, os paraenses começam e sentir a chegada da festividade. É um dos elementos mais populares do Círio, com fácil aquisição e que adorna as casas dos devotos. Por si só, já é um símbolo representativo. Mas há quem possar dar um toque pessoal e tornar os cartazes em peças únicas de arte.

Para a pedagoga Cristiane Novaes, de 48 anos, o cartaz diz muito sobre o Círio e o jeito de ser do paraeense. Ela expressa a sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré e o carinho aos mais próximos por meio do ato de customizar o cartaz do Círio. E então dá de presente. Este ano não foi diferente.

"Eu peguei o cartaz e fui logo preparando o arranjo. É um prazer fazer os arranjos nos cartazes, a cada ano, para dar um tom de devoção, carinho, amor, confraternização com as pessoas, sob as bênçãos de Nossa Senhora", revela, emocionada. Cristiane frequenta a Paróquia de Nosa Senhora do Perpétuo Socorro e diz que todo devoto gostaria de atuar nos preparativos da festividade da padroeira da Amazônia.

Essa devota customiza o cartaz do Círio há mais de cinco anos, "porque com o cartaz eu me sinto mais perto do Círio". "Este ano, o cartaz fala da paz e da saúde, e o meu pedido à santa é pela cura da covid-19 e vacina para todo mundo", reitera. Em geral, para ornamentar os cartazes, Cristiane utiliza itens artesanais como flores, barquinhos, chapéu de palha, rendas, organza, brilho, lantejoulas, flor do campo, meia pérola, fitilho, flor de EVA, flor de papel e patchouli. Até o dia do Círio, ela pretende customizar muitos cartazes para quem também aguarda pelo momento maior da festividade.

Tiane Novaes: mais de cinco anos na arte de customizar cartazes do Círio (Ivan Duarte / O Liberal)

Customização de cartazes do Círio é tradição de mãe para filho

O ator, cenógrafo e Drag Queen Bonelly Pignatario customiza cartazes do Círio há mais de 10 anos. A tradição começou com a mãe, dona Albertina Pignatário e uma irmã. Pouco a pouco, o artista começou a aprender e evoluir os trabalhos. Os cartazes que antes iam só com purpurina, agora têm strass, flores artificiais e outros materiais. Um processo muito delicado e demorado. Hoje em dia adorna outros elementos do Círio de Nazaré, como imagens. Apesar de aceitar encomendas, o trabalho acaba sendo um elo entre mãe e filha. Todos os anos, ele faz um banner para a precursora da tradição.

"Minha mãe fazia as novenas em casa, com as peregrinações de Nossa Senhora de Nazaré, e a gente sorteava os cartazes e santinhas e outras coisas como brinde. Fazíamos no segundo andar de casa e precisamos descer para o primeiro de tanta gente que ia. Meu irmão pintava quadros, dávamos comida... a casa enchia. Pego poucas encomendas porque realmente é algo muito trabalhoso e precisa ser cuidadoso. A mamãe guarda todos os banners que dei pra ela desde 2010. E quando cartaz do ano chega, ela já corre para garantir o dela", conta Bonelly.

Os exemplares do cartaz já podem ser vistos nas casas, nos estabelecimentos e nas redes sociais. Acaba funcionando como um instrumento de evangelização de crianças, jovens e adultos, por conta dos significados de que é revestido. A cor branca predominante aborda a pandemia e a paz entre a pessoas diante dos sofrimentos, óbitos e alterações na vida dos cidadãos e cidadãs no mundo.