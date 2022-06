Círio 2022: carros de promessas terão procissão própria inédita

Os carros de promessas, ícones tradicionais do Círio de Nazaré, em Belém, ganharão uma procissão própria em 2022. A novidade foi confirmada pela diretoria de procissões da festa. A procissão dos carros de promessas está marcada para a quarta-feira que antecede o Círio de Nazaré, a partir das 20h, com saída da Praça Santuário, em frente à Basílica. Pela primeira vez também, o carro mais novo do conjunto, em homenagem aos profissionais de saúde que atuaram na pandemia de covid-19, participará da procissão na rua.

O diretor de procissões do Círio de Nazaré, Antônio Sousa, conta que a procissão dos carros de promessas já estava autorizada desde 2019, devido ao intenso envolvimento dos devotos com esses ícones tradicionais da festividade: “O número de pessoas interessadas em acompanhar os carros cresceu tanto que, em 2019, Dom Alberto Taveira transformou os carros em mais uma procissão. Esta será a 13ª procissão do Círio”, informa.

Carro da Saúde estará pela primeira vez nas ruas

O Círio já contava, tradicionalmente com 13 carros que, além de contarem um pouco da história da fé nazarena, por meio das imagens e adereços, também funcionam como um local para receber ex-votos de fiéis que alcançaram algum benefício da padroeira dos paraenses. Desde 2021, o conjunto passou a contar com mais um carro, um especialmente elaborado para homenagear os profissionais de saúde que estiveram na linha de frente no combate à pandemia de covid-19: “É uma homenagem a todos os profissionais que salvaram vidas, aos que perderam a vida e também aos que sobreviveram nesses dois anos”, diz Antônio Sousa.

O Carro da Saúde recebe o nome de Santo Antônio Maria Zaccaria, clérigo fundador da Ordem dos Barnabitas, canonizado em 27 de maio de 1897, conhecido por ter sido um médico que “deixou de curar o corpo para curar a alma”, como descreve Antônio. O carro já começou a receber pagamentos de promessa desde o ano passado, quando ficou em exposição na Praça Santuário, junto com os demais carros do Círio. Este ano, ele estreia na procissão, em outubro.

Manutenções devem terminar no começo de julho

Atualmente, os 14 carros do Círio passam por uma série de manutenções a fim de reparar qualquer falha nas estruturas para a retomada das procissões, depois de dois anos parados. De acordo com Antônio, a obra deve estar totalmente finalizada ainda na primeira quinzena de julho. Ele diz que, apesar de a maioria dos carros ter mais de 50 anos, a qualidade do material faz com que eles resistam à passagem do tempo.

“No total, todas as obras devem estar saindo num valor de R$ 20 mil. Não são reparos grandes, em sua maioria, porque são carros bem conservados. A manutenção começa pelos detalhes, depois para a parte mecânica e, por fim, a pintura. Quando eles forem entregues, aí vamos focar só na Berlinda principal do Círio, a corda e suas estações, em agosto”, conta Antônio Sousa.

Atualmente, o conjunto de carros do Círio de Nazaré, além da Berlinda, são compostos da seguinte forma: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Sagrada Família e Carro da Saúde, além de quatro Carros dos Anjos, que são conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré.