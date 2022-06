Círio 2022: manto de Nossa Senhora de Nazaré começa a ser confeccionado

A estilista Stela Rocha é a responsável pela confecção do manto de Nossa Senhora de Nazaré, do Círio 2022 (Reprodução / Divulgação)

“Confesso que, como das outras vezes, sempre dá um frio na barriga, uma espécie de medo que vem junto com a felicidade, mas o convite veio num momento muito especial para mim, pois estou grávida do meu primeiro filho, depois de anos de tentativas, e veio exatamente num momento em que fiquei em paz e entreguei tudo nas mãos de Nossa Senhora de Nazaré”, contou Aline.

Aline desenha desde criança . Em 2011 começou a trabalhar como ilustradora. Depois seguiu como professora em cursos de moda e nas oficinas do Curro Velho . Hoje Aline administra seu próprio ateliê. Ela já desenhou o manto em outros dois anos, 2016 e 2017, além da ilustração do cartaz do Círio 2018 .

O manto que envolve a imagem de Nossa Senhora de Nazaré começou a ser confeccionado no mês de maio. As responsáveis pela criação do manto , que será apresentado no dia 6 de outubro, durante missa na Basílica Santuário , são a ilustradora, mestre em artes e professora de moda, Aline Folha e a estilista Stela Rocha .

Pela terceira vez, a estilista Stela Rocha recebe o convite para confeccionar o manto de Nossa Senhora de Nazaré e conta que assim como em 2014 e 2015, é emocionante ser a responsável pelo manto 2022. "A inspiração para a escolha das cores e do material do manto foi baseada no tema do Círio 2022, ‘Maria, Mãe e Mestra’, e em toda a minha fé. Costurar sempre foi muito mais do que só uma atividade profissional, foi uma forma de interagir com as pessoas”, conta Stela.

Apresentação do Manto 2022

A apresentação do manto é um momento tão aguardado pelos fiéis, que existe uma data reservada no calendário oficial do Círio: dia 6 de outubro, durante missa na Basílica Santuário, a partir das 18h.

