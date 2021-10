É Círio outra vez! Manto é apresentado aos fiéis na Basílica Santuário

É Círio outra vez! O manto que irá vestir a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no Círio este ano foi apresentado na noite desta quinta-feira (7), após a missa na Basílica Santuário. Fiéis puderam acompanhar a apresentação dentro e fora da igreja.

Manto que vestirá a imagem peregrina este ano (Divulgação / Diretoria da Festa de Nazaré)

A missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira. Em seguida, o bispo auxiliar, dom Antônio de Assis Ribeiro, prosseguiu com cerimônia, que todos os anos é um dos eventos mais aguardados pelos fiéis.

O manto deste ano foi desenhado pela artista plástica, empresária e bacharel em moda, Lorena Chady, e confeccionado pela estilista Kátia Novelino, que iniciou seus trabalhos ainda em março. Estilista e designer são sempre escolhidos pelo casal coordenador da Festa de Nazaré.

O diretor coordenador, Albano Martins, e sua esposa, Ana Paula Martins, e o arcebispo Dom Alberto Taveira foram os únicos a acompanhar o processo de criação, sempre restrito e sigiloso, a fim de preservar a tradição.

DESCRIÇÃO

A peça foi conhecida pelos fiéis pouco antes das 19h30. A cor predominante do manto deste ano é o verde água, um tom suave e sereno, encerrando esperança, com complementos em prata, pérola e outros tons de verde. Destacam-se bordados eclesiásticos compondo a ornamentação em prata e dourado. Na borda, as cordas e laços de amor com que Maria nos cerca, com os quais as famílias devem também envolver-se.