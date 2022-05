'Maria, mãe e mestra' é o tema do cartaz do Círio de Nazaré 2022

A Diretoria da Festa de Nazaré apresentou na noite deste domingo (29/05) o Cartaz do Círio de 2022. A apresentação ocorreu em cerimônia lotada, na Basílica Santuário de Nazaré, e tinha hora para acontecer: às 19h30. Esta noite, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré retornou ao Glória. Também ocorreu a Coroação de Nossa Senhora de Nazaré e a cerimônia foi presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

O cartaz do Círio 2022 foi criado pela Mendes Comunicação, agência voluntária do Círio, por uma equipe composta por um diretor de criação, um diretor de arte, um fotógrafo e um artista plástico - todos os anos a Diretoria da Festa convida um fotógrafo para fazer a fotografia oficial da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e, este ano, o fotógrafo escolhido foi Salim Wariss, membro da Guarda de Nazaré, advogado e servidor público do Tribunal de Justiça do Pará. Já a ilustração do fundo do cartaz do Círio 2022 é de José Fernandes Fonseca Neto, o Zocca, artista paraense.

Na primeira tiragem serão impressos aproximadamente 900 mil exemplares, a serem distribuídos às comunidades católicas e disponibilizados para venda.

"O Cartaz do Círio 2022 nos transmite a mensagem que Maria é Mãe e Mestra em todas as circunstâncias de nossas vidas. Ela não está presente somente nos festejos do Círio de Nazaré, mas, é presença marcante em nosso dia a dia", diz o descritivo do cartaz apresentado essa noite pela Diretoria da Festa de Nazaré.

Fieis lotaram cerimônia na Basílica Santuário (Cristino Martins / O Liberal)

"A Ela nos dirigimos com nossas preces, recorremos em nossas necessidades e testemunhamos a quantos estão desanimados e sem rumo, que não estamos sozinhos. Ela nos aponta o seu filho Jesus Cristo e ensina-nos a amá-lo e segui-lo. Uma sensação de felicidade enche nossos olhos e toca o mais profundo de nossas almas ao contemplarmos a arte do cartaz", detalha ainda o material descritivo da peça. "É perceptível o amor com que o artista plástico ilustrou o trajeto de nossa maior procissão, que sai da Catedral Metropolitana, passa pela Praça do Relógio, Ver o Peso, Estação das Docas, Praça da República, Teatro da Paz e finalmente alcança sua meta que é a Basílica Santuário de Nazaré. Assim como na fotografia da Imagem Peregrina também percebemos o amor filial do profissional que se deixou conduzir por sua profunda devoção à Virgem".