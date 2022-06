Ciclo de oração ‘Cerco de Jericó’ faz intenção ao Círio 2022

Neste domingo, 19, teve início o “Cerco de Jericó”, ciclo de orações com duração de sete dias e de sete noites, que é realizado em Belém desde 2018 e, este ano, intenciona pela realização do Círio de Nazaré 2022 e também pela saúde nas famílias. As orações acontecem na Capela Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré, com a participação de diferentes grupos católicos que irão se revezar durante todo esse período.

A abertura do Cerco de Jericó foi realizada ao meio-dia, pelo reitor da Basílica Santuário e presidente da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), padre Francisco Assis de Oliveira. Vários fiéis compareceram ao culto. Haverá missa diária às 20h. O cerco termina no próximo sábado 25, às 12h.

O Cerco a Jericó faz referência à passagem bíblica de quando os israelitas chegaram à Terra Prometida e se depararam com as muralhas que impediam a entrada na cidade de Jericó. Obedecendo a voz de Deus, Josué, sucessor de Moisés e líder do povo, convidou o povo de Israel a orar durante sete dias e sete noites em torno das muralhas. Eles tiveram atendida a promessa divina de que no sétimo dia, durante a sétima volta, as muralhas cairiam e eles alcançariam a vitória.

“A cada três horas, haverá a recitação do Santo Rosário diante do Santíssimo. E todos os dias, com exceção do domingo, às 20h, teremos a missa do Cerco, para que, assim como conta a história, todas as muralhas sejam derrubadas de nossas vidas, o que agrada muito o coração de Jesus Cristo e de Nossa Senhora”, explica o Diretor de Evangelização do Círio, Jorge Xerfan.

Na tarde deste domingo, 19, a Guarda de Nazaré conduziu as orações logo após a abertura. No início da noite, o rosário será conduzido pela Comunidade Maíra até às 21h e, em seguida, pelo Sementes do Verbo, até à meia-noite. Durante a madrugada da segunda-feira, 20, será a vez da Comunidade Nova Aliança. Outras comunidades darão continuidade ao cerco.

Durante o Cerco de Jericó, os fiéis poderão pedir pelas graças pessoais, seja de saúde, trabalho ou família. Na Capela, foi destacado local apropriado para que cada fiel possa colocar as intenções pessoais anotadas em pedaços de papel que serão incinerados logo após a missa de encerramento, simbolizando o acolhimento de Deus aos pedidos formulados.

Círio 2022

O Círio de Nazaré é realizado pela Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, governo do estado do Pará e Prefeitura de Belém.