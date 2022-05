Círio ecológico: 22 toneladas de resíduos da Quermesse Mariana são destinados de forma correta

Em 10 dias de Quermesse Mariana, na Praça Santuário, foram recolhidos 22 mil quilos de resíduos orgânicos e recicláveis. Todo o material recebeu destinação correta. A ação — parte do projeto EcoCírio, criado em 2016 — foi uma parceria entre a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) com empresas de tratamento de resíduos, instituições sem fins lucrativos, estudantes e jovens voluntários. O evento foi a primeira ação da parceria, que será mantida nos eventos e romarias do Círio de Nazaré deste ano.

Na prática, o EcoCírio é um projeto de conscientização que une responsabilidade social e ambiental. A ação tem como objetivo estimular todos os frequentadores do Arraial e da Praça Santuário ao descarte apropriado de resíduos sólidos.

Das 22 toneladas de resíduos gerados, duas toneladas foram de materiais recicláveis, que foram entregues à Associação de Recicladores da Águas Lindas e à Associação de Catadores de Marituba. O restante era de resíduos orgânicos e que precisam de destinação diferente, no aterro sanitário que fica em Marituba. Diariamente, o espaço recebe cerca de 1,3 mil toneladas de resíduos.

“Com a ação, resíduos que seriam descartados de maneira irregular foram aproveitados e geraram oportunidade de renda para cooperativas”, analisa José Reginaldo Bezerra, diretor regional da Guamá Tratamento de Resíduos, que administra o aterro, onde os resíduos orgânicos estão sendo tratados de forma adequada, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Ao todo, 20 voluntários auxiliaram nas atividades de educação ambiental e na conscientização sobre a separação adequada de resíduos para a preservação do meio ambiente. A Guamá distribuiu mais de 200 mudas de plantas ornamentais, cultivadas pela empresa, durante as noites do evento.

“A nossa ideia é que a Quermesse fosse uma quebra de paradigma de evento sustentável, onde nós pudéssemos implementar uma efetiva coleta seletiva dos resíduos gerados pelo próprio evento. E isso foi muito proveitoso. As campanhas de conscientização, o espírito das pessoas que foram até lá e a ação foram além das nossas expectativas. A ação gerou um ambiente agradável e saudável para quem frequentou”, analisa Sérgio Reis, diretor de Arraial e Arrecadação do Círio 2022.

As Instituições parceiras da ação são: Guamá Tratamento de Resíduos, Instituto Solví de Responsabilidade Social, Recicle Soluções Ambientais, Associação Nhandeara, GEMAS – Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente e Sustentabilidade e GEAMAZ – Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental na Amazônia, ambos da Universidade Federal do Pará (UFPA).