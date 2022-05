Caso Yasmin: mãe de influencer questiona testemunhas e demora na conclusão das investigações

Eliene Fontes, mãe da influenciadora digital Yasmin Fontes Cavaleiro Macedo, morta em dezembro de 2021, usou as redes sociais nesta segunda-feira (9) para desabafar sobre a dor que ela e a família sentem da jovem e falar da esperança por justiça. Usando imagens e textos alusivas a duas pessoas testemunhas no caso, Eliene não escondeu a revolta pela falta de avanços no caso. Em uma delas está Lucas Magalhães, dono da lancha de onde Yasmin desapareceu no dia 12 de dezembro do ano passado, durante um passeio pelo Rio Maguari, em Belém; em outra está Bárbara Ramos, também relacionada ao inquérito policial que apura as circunstâncias da morte da estudante.

Yasmin desapareceu por volta das 22h30 de um domingo e o seu corpo foi encontrado às 12h40 da segunda-feira, 13 de dezembro, próximo a uma marina particular no Distrito de Icoaraci, a aproximadamente 11 metros de profundidade. Em abril, foi feita a reconstituição do caso e, agora, a família aguarda pelo resultado das investigações policiais sobre o ocorrido, que ficou conhecido como Caso Yasmin.

Revolta

"Uma mãe está acostumada a sofrer e a se sacrificar, mas não está prepara para a perda de um filho. Enquanto um dos suspeitos @lucasmagaalhaess e POLINA se divertem sem punição, como se nada tivesse acontecido, em uma noite que antecede o Dia das Mães, uma mãe sofre, dia e noite, pela ausência de sua filha e grita por justiça. A sociedade precisa de uma resposta das autoridades policiais", postou Eliene Fontes, ao lado de um vídeo em que Lucas Magalhães aparece em uma festa.

Hoje, ao tomar conhecimento da postagem da mãe de Yasmin, o advogado de Lucas Magalhães, Paulo Maia, afirmou que será convocada uma coletiva de imprensa ou emitida uma nota sobre o assunto na próxima quarta-feira (11).

Investimento

Em outra postagem, também publicada nesta segunda-feira (9), Eliene Fontes menciona outra pessoa na lancha no dia do desaparecimento de Yasmin.: Bárbara Ramos. "Estamos às vésperas de completar 5 meses, cinco longos meses da ausência de nossa única filha. Estamos sendo amparados e medicados por psicólogos, psiquiatras. Nunca mais conseguimos viver, sair ou até mesmo trabalhar. Nossa rotina virou sofrer, chorar e esperar uma resposta que ao menos conforte nossos corações. Enquanto isso, a @makeupbarbararamos (Barbara Ramos) está fazendo um grande investimento de um estúdio com tudo de primeira qualidade", declara Eliene na postagem.

"Agora eu me pergunto e pergunto às autoridades, de onde saiu todo esse dinheiro? Não deveriam ser investigados? Pq ela vivia dentro da minha casa, e por muitas das vezes não tinha dinheiro nem para pagar um lanche que comia, quem pagava era a Yasmin, a jovem que ela simplesmente falou que não tinha intimidade. Que bebeu pq quis e pulou pq quis, era maior de idade. Nojo me define. Cadê a justiça que caminha em passos lentos?", acrescentou.

A reportagem não conseguiu contato com Bárbara Ramos.