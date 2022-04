​Caso Yasmin: Criminosos criam perfil para aplicar golpes em nome da influenciadora

Um falso perfil criado no WhatsApp tem usado a foto da influenciadora digital e estudante de Medicina Veterinária, Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, para aplicar golpes e subtrair dinheiro das pessoas que a jovem tinha na agenda do celular. Um boletim de ocorrência já foi registrado na Polícia Civil, que investiga o caso.

Um dos primeiros contatos que o golpista fez foi com a mãe de Yasmin, a professora Eliene Fontes.

“Oi, mãe, tá ocupad​​a? Preciso de um favor seu. Troquei de celular, não consegui habilitar meu aplicativo aqui. Tem R$ 780 pra fazer um pagamento pra mim? Amanhã te devolvo”, diz o golpista em uma das mensagens.

Para ver até onde vai o cinismo de quem está por trás do perfil falso, a mãe de Yasmin responde as mensagens e pergunta qual a chave PIX para transferir o dinheiro. Os criminosos fornecem, então, um e-mail em nome de uma mulher, que supostamente trabalha com venda de celular.

Eliene responde dizendo que não irá transferir dinheiro para conta de terceiros. E recebe o seguinte retorno: “Toda vez que preciso é assim. Posso contar com um estranho. Menos com você”.

O alerta foi compartilhado no perfil do movimento “Justiça por Yas”, no Instagram. Na rede social, a mãe de Yasmin desabafou.