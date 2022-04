Caso Yasmin: seis novas testemunhas participam da reprodução simulada nesta quarta (13)

O trabalho de reprodução simulada — também conhecida como reconstituição — dos fatos que levaram à morte da jovem Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo já está sendo retomado na manhã desta quarta-feira (13). Equipes da Polícia Científica do Pará (PCP), Polícia Civil e outros órgãos já estão na Marina Canto da Ilha, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, para dar prosseguimento à dinâmica, que pode mudar o rumo das investigações.

Está previsto para o início da tarde, às 12h30, a participação de mais seis testemunhas que estavam dentro da lancha no dia do passeio que resultou na morte da influenciadora e universitária, em 12 de dezembro passado. Marcus Vinicius, Caroline Barbosa, Bruno Flagnelo e outras três pessoas, Dayane, Bárbara e Carol, devem fornecer suas versões do que ocorreu naquela noite, nas águas do Rio Maguari.

Também há a expectativa de que o médico legista Euler Magalhães volte ao local na tarde desta quarta-feira (13) para participar novamente da reprodução simulada do caso. Ele já havia participado na terça (12), onde esteve na dinâmica que reproduziu os disparos de arma de fogo que foram realizados durante o passeio. Este é o segundo dia da reconstituição, que está prevista para ser encerrada ainda hoje.

Relembre o caso

Yasmin Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 15 pessoas. A jovem teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor. A mãe da influencer, Eliene Cristina Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões do que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.

O corpo da estudante foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade. A mãe da influencer declarou ter havido relatos de que Yasmin teria caído. Outro depoimento mencionou que a vítima teria usado a escada da embarcação para urinar e acabou sumindo. Uma terceira versão dá conta de que ela teria mergulhado no rio e desparecido. Durante depoimentos recentes prestados por passageiros, a polícia descobriu que tiros foram disparados na embarcação.