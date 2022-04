Caso Yasmin: laudo da reconstituição sai em 10 dias

O laudo final sobre a reprodução simulada dos fatos que levaram à morte da influenciadora digital e universitária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo deve ser liberado em até 10 dias úteis, contando a partir desta terça-feira (12). A informação foi divulgada pelo diretor da Polícia Científica do Pará (PCP), Celso Mascarenhas, durante coletiva de imprensa na Marina Canto da Ilha, onde a reconstituição do caso está sendo realizada.

"Os peritos criminais, em torno de 16, leram todos os depoimentos, todo o inquérito e vão montar um filme, uma reprodução, um 'remake' do que aconteceu. Os atores vão um de cada vez até o local para ir descrevendo o que ocorreu, se bate com os depoimentos, até chegar no momento do fato em si, que vai ser à noite. Com isso, a gente vai ter dados suficientes para comparar com o inquérito e produzir o laudo. E a gente vai fazer o possível para liberar esse laudo até em 10 dias úteis, que é o que a lei pede", disse Mascarenhas.