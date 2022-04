Caso Yasmin: começa reconstituição da morte da influencer

Peritos da Polícia Científicas do Pará (PCP) já estão na Marina Canto da Ilha, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, onde será realizada a reprodução simulada — também conhecida como reconstituição — dos fatos que levaram à morte da influenciadora digital e universitária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, que completa quatro meses nesta terça-feira (12). Testemunhas e suspeitos do caso devem fornecer detalhes do que aconteceu na noite de 12 de dezembro de 2021, quando a jovem desapareceu durante um passeio de lancha no Rio Maguari.

Pelo menos seis viaturas da PCP chegaram por volta das 6h10 à marina onde o trabalho vai ser feito. Peritos criminais estão se reunindo para acertar os últimos detalhes da dinâmica, que deve contar, além das testemunhas e suspeitos, com atores e atrizes que vão reproduzir o que aconteceu naquela noite, de acordo com os depoimentos colhidos durante o curso da investigação.

Equipes da Polícia Científica do Pará chegaram antes das 7h para o início da reprodução simulada da morte de Yasmin (Ivan Duarte / O Liberal)

Está prevista para começar às 7h uma coletiva de imprensa com a participação do secretário de Segurança Pública, Ualame Machado; do delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende; e do diretor-geral da Polícia Científica, Celso Mascarenhas. A reprodução é realizada pela Polícia Científica do Pará (CPP), que vai comandar toda a perícia. Sendo que vários órgãos vão trabalhar de maneira colaborativa, como o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Marinha de Guerra.

Yasmin Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 15 pessoas. A jovem teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor. A mãe da influencer, Eliene Cristina Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões do que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.

O corpo da estudante foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade. A mãe da influencer declarou ter havido relatos de que Yasmin teria caído. Outro depoimento mencionou que a vítima teria usado a escada da embarcação para urinar e acabou sumindo. Uma terceira versão dá conta de que ela teria mergulhado no rio e desparecido. Durante depoimentos recentes prestados por passageiros, a polícia descobriu que tiros foram disparados na embarcação.