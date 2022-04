Caso Yasmin: reconstituição da morte de influencer é concluída nesta madrugada

O trabalho de reprodução simulada — também conhecida como reconstituição — dos fatos que levaram à morte da jovem Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo foi retomado por volta das 11h desta quarta-feira (13) e concluído a 1h desta quinta-feira (14). A reprodução simulada, iniciada na terça-feira (12), foi acompanhada em seu segundo e último dia pelos advogados das partes envolvidas no caso da morte da influencer, na região do Rio Maguari, em Belém. A partir de agora, como próximos passos do processo de elucidação do caso, a Polícia e os envolvidos irão aguardar a manifestação dos peritos e a conclusão do inquérito policial.

A reprodução simulada mobilizou equipes da Polícia Científica do Pará (PCP), Polícia Civil e outros órgãos que compareceram à Marina Canto da Ilha, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. Ao longo do dia, foram adotados os mesmos procedimentos adotados na terça-feira (12), com oito pessoas, entre testemunhas e suspeitos. Ao todo, são 21 pessoas envolvidas no caso.

Estava prevista para a tarde de ontem (13) a participação de mais seis testemunhas que estavam dentro da lancha no dia do passeio que resultou na morte da influenciadora e universitária, em 12 de dezembro passado. Marcus Vinicius, Caroline Barbosa, Bruno Flagnelo e outras três pessoas, Dayane, Bárbara e Carol, eram aguardados pelos técnicos para fornecer suas versões do que ocorreu naquela noite, nas águas do Rio Maguari. As pessoas envolvidas no processo de apuração policial compareceram à reprodução simulada.

Havia também a expectativa de o médico legista Euler Magalhães voltar ao local na tarde de ontem (13). Ele e o dono da lancha, Lucas Magalhães, participaram da dinâmica dessa quarta-feira. Euler já havia participado na terça (12), onde esteve na dinâmica que reproduziu os disparos de arma de fogo que foram realizados durante o passeio.

Relembre o caso

Yasmin Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 15 pessoas. A jovem teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor. A mãe da influencer, Eliene Cristina Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões do que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.

O corpo da estudante foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade. A mãe da influencer declarou ter havido relatos de que Yasmin teria caído. Outro depoimento mencionou que a vítima teria usado a escada da embarcação para urinar e acabou sumindo. Uma terceira versão dá conta de que ela teria mergulhado no rio e desparecido. Durante depoimentos recentes prestados por passageiros, a polícia descobriu que tiros foram disparados na embarcação.