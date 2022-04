Caso Yasmin: delegado diz que tudo pode mudar com a reconstituição

Começou nesta terça-feira (12) a reconstituição dos momentos que antecederam ao desaparecimento e, posteriormente, morte, da influenciadora digital e universitária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo. O delegado diretor da Divisão de Homicídios da Polícia Civil (DH), Cláudio Galeno, considera que o resultado do trabalho pode mudar totalmente o rumo das investigações.

“Tudo é possível, porque o que uma testemunha disse para nós, dentro de uma sala, pode ser totalmente diferente do que ela vai dizer no momento da reprodução, porque, nessa hora, você não tem como correr. Por isso, é possível que tudo mude a partir dessa reconstituição”, garante.

Segundo o delegado, um dos grandes problemas no caso Yasmin, que tornaram as investigações tão complexas, são os depoimentos múltiplos. “Esse inquérito já tem quase quatro volumes, mais de 50 depoimentos, aproximadamente 900 páginas. Uma das pessoas envolvidas chegou a dar três versões diferentes”, relata.

Galeno conta que, entre as divergências nos relatos das testemunhas se encontram contradições quanto ao momento exato do desaparecimento de Yasmin de dentro da lancha e também o momento específico em que houve o disparo da arma de fogo, entre outros detalhes.

“De repente para algo que parecia ser um afogamento já começou a aparecer a arma de fogo, a questão do envolvimento amoroso… Eu sei que há argumentações que dizem que eles eram só amigos, mas, ao mesmo tempo, tem testemunhos que dizem que não”.

O delegado explica que todas as 18 pessoas que estiveram na lancha junto com Yasmin participam da reconstituição, bem como outras quatro pessoas que trabalham na marina e acabaram envolvidas por terem tentado encontrar a Yasmin na noite de 12 de dezembro. “Eles foram inclusive arrolados, todas as 22 testemunhas foram intimadas e todas estarão presentes”, afirma Galeno.

De acordo com a Polícia Científica do Pará (PCP), o laudo final sobre a reprodução simulada deve ser divulgado em até 10 dias úteis após a conclusão da reconstituição, que ainda continuará a ser feita ao longo de quarta-feira (13). “Eu garanto que a gente poderá responder sobre o que realmente aconteceu naquela noite quando a gente apresentar o relatório final, porque, na reprodução do acidente, a gente vai conseguir afirmar que uma testemunha faltou com a verdade no momento de depor”, afirma o delegado.