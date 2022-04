Caso Yasmin: STJ nega habeas corpus ao dono da lancha

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) negou, neste sábado (17), o recurso de habeas corpus a Lucas Magalhães de Souza, suspeito no processo que investiga a morte da influenciadora digital e estudante de Medicina Veterinária, Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, no ocorrido que ficou conhecido como Caso Yasmin.

Os advogados de Lucas, Antônio Tourão e Paulo Maia, buscavam a concessão do recurso por temerem que seja decretada a possível prisão preventiva do empresário, que é dono da lancha onde a influencer estava durante o passeio no rio Maguari.

Essa é a terceira vez que Lucas Magalhães tem o habeas corpus preventivo negado pela justiça. No dia 28 de março, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) votou e negou, por unanimidade, o benefício ao dono da lancha, o que fez a defesa ingressar com um Recurso Ordinário Constitucional (ROC), perante ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na decisão deste sábado (17), o STJ argumenta que “as investigações ainda não se encerraram, encontrando-se os autos do inquérito em tramitação na Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Pará, cujo prazo para conclusão foi prorrogado, não havendo ação penal deflagrada contra o suspeito, bem como qualquer notícia de representação pela sua prisão cautelar”.

“Ante o exposto, com base no Art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego o provimento ao presente recurso em habeas corpus”, completa o documento.