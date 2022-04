​Caso Yasmin: Testemunha recebeu voz de prisão por desacato no dia da reconstituição

Uma testemunha que estava no passeio de lancha que terminou com a morte de Yasmin Cavaleiro de Macêdo recebeu voz de prisão, no último dia 13, durante a reconstituição do caso por desacatar uma escrivã da Polícia Civil do Pará. Conforme narra o boletim de ocorrência, Cecília Souza de Souza estava isolada no camarote 5 de um dos navios da Marinha do Brasil e teria ficado irritada pela demora em ser chamada para participar da reconstituição.

A escrivã teria explicado que a demora se dava pelo fato de estar chovendo muito no momento da reprodução simulada, o que fez com que o processo fosse interrompido. A policial chegou a oferecer lanche e água, porém Cecília não aceitou e disse:

“Vocês todos vão tomar no c*. Aqui é uma palhaçada! Cadê o mandado do juiz? Palhaços, tudo palhaçada”.

Em seguida, Cecília bateu a porta do camarote, que somente não acertou o rosto da escrivã, porque esta se esquivou. Depois de autuada, Cecília participou normalmente da reprodução simulada da morte de Yasmin Macêdo.

A reportagem tenta contato com a defesa de Cecília para obter um posicionamento sobre o ocorrido.