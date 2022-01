Bombeiros usaram trator para combater foco de incêndio que persiste no Mercadão das Peças

Foi necessário o uso de um trator para que as equipes do Corpo de Bombeiros conseguissem combater de forma mais efetiva o foco de incêndio que ainda continua, na manhã desta segunda-feira (10), consumindo a lateral da loja de autopeças Mercadão, no bairro do Telégrafo, em Belém. Após isso, os militares conseguiram entrar nas instalações pela travessa Magno de Araújo.

Dois quadrantes da parte superior da estrutura, na rua Frederico Sheneippe, foram quebrados. O enorme portão de metal também foi aberto pelo trator. Assim, os militares do CBM estimam que o combate às chamas seja mais eficiente, já que a água terá uma amplitude maior de penetração no prédio e eles poderão atuar de forma direta no local.

Há risco de que um muro da lateral desabe em cima da vila São José, que foi evacuada momentos antes.