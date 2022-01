Prédio do Mercadão das Peças ainda tem risco de sofrer explosões hoje, informam Bombeiros

Ainda há riscos de que explosões ocorram dentro da loja de autopeças atingida por um incêndio de grandes proporções no bairro do Telégrafo, em Belém. "A loja ainda tem material volátil no interior que pode causar explosão. Não sabemos ainda de qual tipo de material, mas como é um local que vende material de construção e material pra carro, então tem muito material combustível", detalhou a tenente-coronel Alessandra Pinheiro, que comanda a força-tarefa.

Por conta do alto número de materiais combustíveis no interior do estabelecimento, várias explosões registradas ao longo da noite deste domingo (9). A força-tarefa para combater as chamas continua ao longo de mais de 13 horas de forma ininterrupta. A energia no perímetro foi interrompida pela Equatorial Pará para atuação segura dos militares.

Um dos proprietários do local segue acompanhando a atuação. Emocionado, ele preferiu não falar com a imprensa. Apenas uma análise pericial poderá indicar as causas do incêndio.