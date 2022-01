Incêndio atinge loja de artigos automotivos, Mercadão das Peças, no Telégrafo, em Belém

Um incêndio de grandes proporções atingiu a loja de artigos automotivos, Mercadão das Peças, localizada na Avenida Senador Lemos, no bairro do Telégrafo, em Belém. Não há informações sobre feridos.

Assista ao momento do incêndio no vídeo abaixo:

De acordo com testemunhas, bombeiros informaram que o fogo teria começado na cozinha do prédio e alertaram para o risco de explosão. A área foi isolada. Curiosos se reúnem no local.

Incêndio mercadão das peças Elivaldo Pamplona/O Liberal Elivaldo Pamplona/O Liberal Elivaldo Pamplona/O Liberal Elivaldo Pamplona/O Liberal Elivaldo Pamplona/O Liberal Elivaldo Pamplona/O Liberal

Fogo chega a outra loja

As chamas se espalharam e começaram a consumir o prédio da loja de departamentos Magazine Luzia (Magalu), que fica ao lado da loja automotiva.

Vila de casas é atingida

Moradores de uma vila de casas que fica localizada atrás da loja onde originou o incêndio também foi atingida pelas chamas.

Moradoras da vila se reúnem em desespero (Valéria Nascimento / O Liberal)

A vila São José fica na travessa Frederico Chinepe. Os moradores saíram das casas e seguem nervosos acompanhando tudo, de longe

Matéria em atualização.