Dezenove pessoas morrem e dezenas ficaram feridas em incêndio em Nova York

Um incêndio em um prédio de Nova York mata 19 pessoas e deixa dezenas feridas em um prédio de apartamentos no bairro do Bronx. A notícia foi dada pelo próprio prefeito da cidade, Eric Adams, na manhã deste domingo (9). Até então, a causa do acidente é desconhecida.

Conforme informações apuradas por fontes sem identificação, o jornal "New York Times" e a rede de TV CNN disseram que entre os mortos há nove crianças.

Segundo o prefeito, Eric Adams, já estão confirmadas as 19 mortes, assim como várias outras em estado crítico. Ele assumiu o cargo há uma semana.

Adams disse também que, ao menos, 63 pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros mobilizou cerca de 200 homens. A corporação informou que o fogo atingiu o segundo e o terceiro andares do prédio, de 19 pavimentos.

Vizinhos relataram o desespero de moradores, aparentemente presos. A vizinhança contou para os órgãos de imprensa que tudo ficou um caos. Havia fumaça e gente em pânico. Disseram que ninguém queria pular do prédio e que as pessoas agitavam os braços nas janelas.

As pessoas feridas foram encaminhadas para cinco hospitais, algumas delas, teriam inclusive sofrido parada cardíaca e respiratória, informou o New York Times.