Loja de motocicletas pega fogo na avenida Pedro Miranda, em Belém; assista

Viaturas e homens do Corpo de Bombeiros trabalham para combater o fogo dentro de unidade comercial de motocicletas, na avenida Pedro Miranda, na noite desta quinta-feira 6. Ninguém se feriu, mas o susto foi grande entre funcionários que continuam no local e falam sobre o temor de um acidente ainda mais grave.

Assista o vídeo

Segundo os empregados, todas as motos foram retiradas a tempo de não serem comprometidas pelo fogo. São dezenas de motos que estão estacionados na frente da unidade.

Bombeiros tentam apagar as chamas da loja. Funcionários conseguiram retirar todas as motos do local. (Elyvaldo Pamplona / O Liberal)

Até o momento não se tem informações precisas sobre a causa do acidente, no entanto, o gerente da loja, Augusto Quadros, informou que o fogo começou próximo das 20h, no departamento de arquivos, onde há papéis e outros materiais de expedientes, de fácil combustão. Há informação também que um ventilador estaria ligado e super aqueceu provocando um curto circuito, mas essas versões não foram confirmadas pelos bombeiros, que continuam trabalhando para debelar por completo o incêndio.

A loja comercializa motos de 110 cilindradas até 1000 cilindradas.