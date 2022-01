Combate a incêndio na loja Mercadão das Peças, no Telégrafo, chega a 12 horas

Equipes do Corpos de Bombeiros continuam atuando, na manhã desta segunda-feira (10), para conter totalmente o incêndio de grandes proporções que atingiu uma loja de autopeças no bairro do Telégrafo, em Belém. A operação já dura mais frente 12 horas. No local, uma quantidade de fumaça ainda é vista saindo de uma parte da edificação.

Comandados pela tenente-coronel Alessandra Pinheiro, militares dos bombeiros realizam um trabalho de resfriamento no local para conter totalmente as chamas principalmente na lateral da travessa Magno Malta. "Estamos aqui desde às 21h da noite atuando. Ainda estamos fazendo o resfriamento da parede onde está mais concentrando. O resfriamento consiste em jogar bastante água para que não atinja outras áreas", conta.

Muitos curiosos, moradores e funcionários da loja continuam no local acompanhando o trabalho dos bombeiros. A Polícia Militar também dá apoio às atividades.